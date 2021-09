Fisher-Price propose aux adultes de retrouver leur âme d’enfant - IDBOOX

Fisher-Price se propose de « hacker le quotidien des adultes » en cette rentrée de septembre.

Parce qu’on a tous quelque part une âme d’enfant, la célèbre marque de jouets pour enfants prend les devants avec Let’s Be Kids Week ! A vos agendas, pour trois rendez-vous ludiques et Feel Good!



Quand vous étiez petits, vous étiez plutôt Pyramide arc-en-ciel, xylophone, tourne-disque ou téléphone à tirer ?

On ne va vous proposer de faire joujou, mais bien de vous laisser porter par les équipes Fisher-Price pour lâcher un peu, beaucoup prise sur le quotidien.



Pour cela la marque va ramener du fun dans notre vie d’adulte. « Nous souhaitions offrir aux adultes une récréation dans leur quotidien et leur permettre d’être sérieux en s’amusant. » explique Elisabeth Moet, Directrice Marketing France Mattel.

Linkedin et Fisher-Price ah bon ?

A partir du 27 septembre, rendez-vous sur Linkedin. Le réseau social professionnel va prendre des allures de légèreté et d’humour. Des outils pros seront à la disposition des adultes pour faire du monde du travail un jeu d’enfant. Sur le profil de Fisher-Price, téléchargez gratuitement des templates fun.

La Pyramide Arc-en-ciel à croquer

Le jouet iconique de la marque devient Donuts (voir photo ci-dessus) ! Cette gourmandise grand format, en édition limitée, sera disponible du 25 septembre au 9 octobre chez Besties Bakery. On pourra partager la Pyramide en mode gâteau, c’est hyper régressif, délicieux, ça fait du bien !

Street Art à la Gare Saint Lazare

Du 25 septembre au 1eroctobre, les emblématiques jouets Fisher-Price vont miraculeusement tomber du ciel et prendre vie… Rendez-vous sur le parvis de la Gare Saint Lazare à Paris. Le célèbre street artiste Leon Keer, vous fera rêver en 3D comme jamais !