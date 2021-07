L’exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est à visiter en ligne gratuitement - IDBOOX

Le musée des impressionnismes Giverny et Google Arts & Culture vous proposent une visite immersive de l’expo Côté Jardin de Monet à Bonnard.

Confortablement installés chez vous, vous allez vivre un moment exceptionnel. La visite est gratuite.



Vous y découvrirez une centaine de peintures, dessins, estampes et photographies, illustrant la représentation du jardin par les artistes impressionnistes et nabis, sous un angle inédit.



Cette visite interactive et virtuelle est scindée en trois parties : Jardins d’artistes, Femmes au jardin et Édouard Vuillard et les jardins.



La visite se fait via votre ordinateur ou en téléchargeant l’appli Google Arts & Culture.



Quand vous cliquez sur une toile, vous accédez à des informations sur l’œuvre, vous visionnez celle-ci en HD et vous avez même la possibilité de la voir en réalité augmentée (uniquement sur smartphone).



Sachez que l’exposition in situ se déroule à Giverny jusqu’au 1er novembre 2021.

Pour accéder à la visite en ligne c'est ici