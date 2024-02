Luminiscence – Un spectacle divin à l’église Saint-Eustache

Luminiscence est un spectacle immersif et enchanteur. Ce son et lumière se déploie dans l’église Saint-Eustache et nous dévoile de façon originale 800 ans d’histoire.

Le spectacle en modélisation 3D épouse l’architecture gothique de l’édifice. C’est une mise en lumière de sa structure pour que l’âme du visiteur soit portée. Sous les voûtes de plus de 30 mètres, la magie opère. Réservez votre entrée ici

Mise en lumière de l’église Saint Eustache. Un spectacle visuel et sonore impressionnant dans un lieu unique. La montée des orgues donne la chair de poule. A découvrir sur https://t.co/vdZcVZppuz #luminiscence @Lumini_scence_ #expo #Paris #culture pic.twitter.com/HiBU5kML6w — IDBOOX (@IDBOOX) February 17, 2024

Cet hommage aux bâtisseurs prolonge leurs gestes avec les outils modernes d’aujourd’hui.

Luminiscence, c’est un peu comme une réminiscence, il réenchante le quotidien pour qui pénètre dans Saint-Eustache. C’est un spectacle laïque.



En plus des spectaculaires lumières qui conversent à merveille avec l’architecture, la musique donne une dimension encore plus étonnante à ce moment. Lully, Vivaldi… la voix du narrateur qui accompagnent ce grand moment, forment un ensemble qui déconnecte et qui transporte.



Ici, les sons ne se perdent pas, ils voyagent grâce à l’acoustique fantastique pensée il y a plusieurs siècles.



Après la cathédrale de Bordeaux, Luminiscence s’installe à Saint-Eustache jusqu’au 25 mai.

Si vous avez envie de faire une pause à l’écart de l’effervescence parisienne, arrêtez-vous à l’église située à deux pas des Halles et laissez-vous transporter par cette expérience multisensorielle !



À noter que plusieurs soirées sont proposées. La bande sonore électronique sera enrichie par la présence d’un ensemble de musiciens et de choristes avec les projections vidéo à 360 degrés.

Un peu d’histoire sur Saint Eustache

Voulue par François Ier comme l’équivalent de Notre-Dame sur la rive droite, la construction de l’église Saint-Eustache s’étale sur plus de cent ans, avant de connaître des remaniements au fil des siècles par Jean Hardouin-Mansart de Jouy, Victor Baltard, …

L’église Saint-Eustache était fréquentée à la fois par le peuple des Halles et par des personnalités clés de l’histoire de France. Molière et Richelieu y ont été baptisés, Louis XIV y a fait sa première communion, Sully et Lully s’y sont mariés, tandis qu’on y organisera les funérailles de la mère de Mozart, de La Fontaine et que Colbert y repose encore.

Jusqu’au 25 mai 2024.

-Mardi au samedi – Mercredi – jeudi : 19h30 et 21h – Vendredi – Samedi : 19h50 et 21h20. Réservez votre entrée ici

