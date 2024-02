C’est quoi Sora la nouvelle intelligence artificielle d’OpenAI pour les vidéos ?

OpenAI franchit une nouvelle étape dans l’intelligence artificielle avec Sora. Ce générateur de vidéo à partir de texte est stupéfiant.

Sora est la nouvelle intelligence artificielle révolutionnaire d’OpenAI pour générer des vidéos. ChatGPT et Dall-E n’étaient que le début. OpenAI passe un cap dans l’intelligence artificielle générative.

La compagnie vient d’annoncer la naissance de Sora. Cette nouvelle IA permet de créer des vidéos à partir d’une description texte. Ca n’est pas nouveau mais le niveau de qualité de Sora n’avait encore jamais été atteint.

Terminé l’homme avec une bouche de travers ou le chien avec un troisième œil. Les vidéos sont réalistes et quasiment sans défaut. Il faut vraiment les scruter pour voir qu’elles sont fausses.

L’intelligence artificielle Sora est capable de générer des vidéos HD d’une minute en respectant les instructions de l’utilisateur. Quelques mots suffisent pour que Sora génère une vidéo complexe avec plusieurs personnages, des animaux, un traveling ou encore des effets spéciaux.

OpenAI a mis en ligne plusieurs vidéos et donne des exemples des Prompts. Ils sont particulièrement simples. Sora crée une vidéo de la qualité d’un film en lui donnant quelques indications : une caméra placée à l’arrière suit un SUV blanc à vive allure sur une route poussiéreuse au milieu des sapins, au bord d’une falaise.

Autre exemple intéressant, Sora vous fait visiter un musée imaginaire. Le Prompt est simple : tour d’une galerie avec beaucoup de beaux tableaux de différents styles artistiques. Les vidéos sont a découvrir sur le site d’OpenAI et vous pouvez en voir des exemples en bas de l’article.

Sora s’imprègne aussi de sources concrètes. OpenAI précise que l’IA peut travailler à partir d’une image ou d’une vidéo existante. L’intelligence artificielle est capable d’animer une image fixe, de créer un looping, de réaliser une interpolation entre deux vidéos ou la suite d’un film.

Les possibilités semblent infinies. Sora en est encore qu’à ses balbutiements et tout n’est pas parfait. Quelques lois de la physique la perturbent encore.

Selon OpenAI, l’IA se mélange les neurones quand de la nourriture entre en action ou avec la notion de droite et de gauche dans l’espace.

Sora n’est pas encore accessible au grand public. Cette intelligence artificielle est disponible pour un petit nombre d’utilisateur pour limiter les risques. OpenAI va aussi donner l’accès à son IA générative à quelques artistes graphiques, des réalisateurs et des designers pour avoir leur feedback et améliorer ses performances.

Sora a un gros potentiel dans l’industrie du cinéma et du divertissement. OpenAI ne mentionne pour le moment aucune date d’ouverture au grand public.

OpenAI a conscience des dangers et du pouvoir d’une IA générative pour les vidéos. OpenAI travaille avec des experts dans différents domaines comme la désinformation, les contenus haineux et autres dérives. Ils testent différents modèles pour sécuriser l’IA.

OpenAI va aussi développer un outil qui détectera ce genre de contenus et indiquera s’il a été généré par Sora. Une des barrières de sécurité de Dalle-E3 fonctionne aussi avec Sora. Il surveille les mots utilisés dans les prompts.

