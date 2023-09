Modigliani – Hommage au peintre et à son marchand pour cette exposition

Modigliani – Un peintre et son marchand est la nouvelle exposition proposée par le musée de L’Orangerie.

Jusqu’au 15 janvier 2024, vous découvrirez les toiles emblématiques du peintre sous le prisme de sa relation avec son marchand Paul Guillaume.

Modigliani un style reconnaissable

Amadeo Modigliani est né en Italie en 1884 dans une famille juive. Entouré de sa famille et notamment de sa mère, il commence à apprendre le dessin dès 1898. Malgré sa santé fragile, il poursuit néanmoins son apprentissage et s’adonne tout d’abord à la sculpture.



Arrivé à Paris, il est influencé par Toulouse-Lautrec, Cézanne et Picasso…

Son style s’affirme. Celui-ci devient identifiable : têtes allongées, cous étirés et yeux en amande. Les toiles et les sculptures épurées sont les caractéristiques principales de ses œuvres, reconnaissables entre toutes.



Ses têtes sculptées se reconnaissent à une sobriété et une stylisation extrême, s’inspirant de l’art africain dont il était friand.



Modigliani, peint principalement des personnages. Il s’adonne également au nu et fait scandale. Il écrivait : “Pour travailler, j’ai besoin d’un être vivant, de le voir devant moi”.

En 1914, Modigliani et Paul Guillaume se rencontrent par l’intermédiaire de Max Jacob, le poète. Commence alors entre eux une aventure artistique qui donnera un coup d’accélérateur à la carrière du peintre. Ils partagent des affinités artistiques et littéraires.

Modigliani – Un peintre et son marchand est une exposition intéressante pour découvrir le peintre et ses affinités.

A noter : à la fin de l’exposition un espace est consacré aux enfants pour qu’ils créent à la manière de Modigliani.

