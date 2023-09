Nicolas de Staël – 200 œuvres magistrales réunies en une exposition

Les œuvres de Nicolas de Staël vous donnent rendez-vous au Musée d’Art Moderne de Paris. Jusqu’au 21 janvier 2024, retrouvez LA figure incontournable de la scène artistique d’après-guerre.

Le musée parisien propose la première rétrospective entièrement consacrée à Nicolas de Staël depuis 20 ans. Il aura fallu 3 ans à l’équipe pour réunir 200 peintures et dessins. 25% d’entre eux n’ont jamais été présentés au public.

Nicolas de Staël, un artiste prolifique

La carrière de Nicolas de Staël fut courte. Il commence à s’exprimer en 1940 et peint jusqu’à la veille de sa mort. Il se suicida en 1955.

Pendant ce laps de temps, l’artiste a produit plus de 2000 œuvres : tableaux, dessins, mais aussi gravures.



Pour lui, le divertissement n’existe pas, la seule chose qui compte c’est peindre.

N. de Staël n’hésite pas à se réinventer sans cesse. Une année de travail correspond à une période picturale.

Il crée, il casse, et crée encore. Ce renouvellement permanent est un cadeau pour celles et ceux qui l’admirent. Il se dégage de son travail beaucoup de puissance, d’emphase. Insensible aux modes et aux tendances, il expérimente sans relâche « son inévitable besoin de tout casser quand la machine semble tourner trop rond ».

Comprendre et s’immerger dans les œuvres

L’exposition est organisée de manière chronologique. Si ce choix peut paraître plat pour certaines expositions, ici il prend tout son sens. Le voyage d’un peintre (1934 – 1947) . Rue Gauguet (1948 – 1949). Condensation (1950). Fragmentation (1951). Un an dans le paysage (1952), sont les premières étapes de son travail.

On chemine dans ce tourbillon créatif en suivant le fil de sa courte vie. Plus on progresse dans le parcours et plus on avance, plus on est ébloui par la force des couleurs, son audace.

La fièvre créative qui envahit Nicolas de Staël nous submerge par ricochet. Il disait : “A force ce flamber sa rétine, on finit par voir des ciels verts, la mer rouge et le sable violet”.

Marine la nuit (Antibes), Sicile, le saladier, Marseille, Arbre rouge… Chaque toile est une expression picturale que l’on ne peut attribuer à aucun autre.

L’exposition Nicolas de Staël est un rendez-vous incontournable pour mieux connaître le Prince des couleurs, mais aussi pour faire une cure de Beau, de Force et d’Emotion !

Réservez vos billets d’entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités