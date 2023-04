Noire – La découverte extraordinaire de la vie de Claudette Colvin en réalité augmentée

Le Centre Pompidou innove avec une installation à vivre comme une expérience extraordinaire. Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin est à écouter et à ressentir grâce à la réalité augmentée.

Préparez-vous à faire un voyage dans le temps à l’époque de la ségrégation. Grâce au casque de réalité augmentée, HoloLens 2 conçu par Microsoft vous allez être projeté dans les années 50 au coeur d’une Amérique raciste.

Vous allez entrer dans la peau d’une jeune fille noire de 15 ans pleine de courage. Car avant Rosa Parks, il y a eu Claudette Colvin.

Cette expérience artistique est unique.

Mais qui est Claudette Colvin ?

Claudette est une jeune fille noire qui vit en Alabama. Dans les années 50 la ségrégation perdure, les noirs n’ont toujours pas les mêmes droits que les autres.



En rentrant de l’école, le 2 mars 1955, Claudette Colvin prend le bus comme tous les jours. Ce jour-là va changer sa vie. Elle décide de ne pas se lever pour céder sa place à une blanche… en violation des lois Jim Crow des États du Sud.



Elle est arrêtée de façon musclée et jugée coupable. Malgré certains témoignages qui prennent partie pour elle, le juge reste imperturbable.

Neuf mois plus tard, Rosa Parks réitère ce geste que l’histoire retiendra. Claudette Colvin, elle, sera oubliée. Jusqu’à aujourd’hui… ou presque.



Claudette est aujourd’hui âgée de 85 ans, fatiguée elle n’a pu faire le déplacement jusqu’à Paris pour assister à cet hommage émouvant que lui rend le Centre Pompidou. Sa sœur, Gloria Laster la représente, elle nous a confié que Claudette était extrêmement touchée par cette installation adaptée du livre de Tania de Montaigne « Noire » (Ed. Grasset 2015).

Etonnée que la France connaisse son histoire, elle espère que ce dispositif hors-norme nous fera tous réfléchir, à l’heure où certains manipulent les esprits pour faire ressurgir de vieux démons.

45mn avec Claudette Colvin

Noire est une expérience à voir, à écouter et à vivre. Elle est le fruit d’une collaboration fantastique entre : Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, d’après le livre de Tania de Montaigne, épaulés à la technique par Novaya et PXN.



Equipés d’un casque HoloLens 2 de Microsoft, vous entrez dans un décor étonnant, simple et intime à la fois. La scénographie vous permet de faire partie de l’histoire. La magie commence alors. Les casques de réalité augmentée font apparaître sous nos yeux des hologrammes réalistes.

Des écouteurs à conduction osseuse placés sur vos oreilles vous immergent dans la vie de Claudette par le son. Les voix, les bruitages, la bande-son contribuent à une plongée inédite dans l’Alabama des années 50. Le tout est agrémenté de films et d’images d’époque.

Les spectres holographiques invitent à partir à la rencontre de Claudette et des personnages clefs de son histoire : les blancs, les flics, le juge, les proches de Claudette, Martin Luther King, Rosa Parks…



La voix et le visage de Tania de Montaigne servent de fil rouge au récit. Un conseil, ne restez pas statique. Déambulez dans l’installation pour changer de perspective, ressentir ce moment de l’Histoire à votre façon.

Quand la Tech se met au service de l’émotion et du témoignage historique

Noire est une expérience très particulière et touchante. Elle démontre qu’émotion peut aussi rimer avec technologie. Ici la Tech se met au service de la culture et de l’histoire. Elle génère des ressentis presque palpables.



Au-delà du travail fondamental de transmission sur lequel a travaillé l’équipe, on prend fait et cause pour Claudette, physiquement. Je me suis surprise à marcher derrière les manifestants noirs dans les rues de la ville (enfin, leurs hologrammes bien sûr).



Ces 45mn génèrent chez le participant des moments indescriptibles où l’émotion accompagnée par la technologie suscitent des sentiments bien différents de la VR, de la lecture ou d’un film sur grand écran. C’est une expérience à vivre encore plus intensément grâce à la réalisation et au casque HoloLens 2.



Avec Noire, Claudette Colvin ne sera plus jamais anonyme, même si quelque part au fin fond des USA, une route porte son nom grâce à l’action d’une femme noire elle aussi et Vice-présidente des Etats-Unis.

Ne manquez pas Noire jusqu’au 29 mai sur réservation uniquement.

