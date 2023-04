France – Marché du livre 1er trim 2023 le roman en hausse le manga en baisse

A la veille de l’ouverture du Festival du Livre de Paris, GfK publie les chiffres du marché du livre français pour le premier trimestre 2023.

A fin mars, les Français ont acheté 71 millions de livres, générant un CA de 850 millions d’euros. C’est une hausse de 1% par rapport à même période en 2022 et +19% par rapport à l’activité 2019.

Romans et BD les chiffres

La littérature générale se porte bien avec 1 livre acheté sur 4, en hausse en nombre d’exemplaires (+3%) comme en CA (+4%).



La BD et notamment le Manga, sont en baisse pour la première fois depuis plusieurs années. Le décrochage est de -12% et -6% en CA, selon l’institut.



Au global le livre résiste bien face à la crise. « Dans cette perspective, les ventes de livres sont préservées, commente Sandrine Vigroux, Responsable de l’expertise Biens Culturels. Seulement 21% des consommateurs pensaient réduire leurs achats de livres en 2023, loin derrière les projets Ameublement / Décoration (1/3 des consommateurs) et même le budget Alimentaire (28%). Cela s’explique en partie par le côté Evasion – Culture à budget très maitrisé qu’offre un livre au regard d’autres activités culturelles. »

Les autres tendances

-Les 3 genres principaux, Littérature Générale, Bande- Dessinée/Mangas et Jeunesse, concentrent 2/3 des achats de livres au premier trimestre 2023.



-Les univers Jeunesse et Loisirs / Vie pratique continuent de voir leurs ventes baisser, à respectivement -4% et -5% en volume.

-L’univers Tourisme / Voyage retrouve des couleurs avec des ventes à +26% en nombre d’exemplaires mais reste en deçà des référentiels prépandémie (-17%).



-Les ventes d’ouvrages Beaux-Arts ne se cantonnent pas aux fêtes de fin d’année. Les Français ont acheté plus d’1,2 millions de livres dédiés aux beaux-arts à fin mars (+8% vs T1 2022 et +16% vs T1 2019).

Le Top des ventes livres

Le Top 10 représente près d’1,3 million de livres vendus à fin mars 2023. Parmi les bestsellers et dans les 5 premières places se trouvent : le Pince Harry qui caracole à la première place avec Le Suppléant (Fayard). Les années glorieuses : Le grand monde et Le Silence et la colère de Pierre Lemaitre (Le Livre de Poche). A la quatrième et 5e place : Jamais plus de Coleen Hoover (Hugo). Les douleurs fantômes de Mélissa da Costa (Le Livre de Poche).