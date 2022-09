Ouverture du Grand Palais Immersif avec l’exposition Venise révélée

Le Grand Palais Immersif est un nouveau lieu adossé à l’Opéra Bastille (Paris). Cet espace dédié à la culture et au numérique offre au public un musée augmenté participatif, sonore et visuel.

Pour inaugurer le Grand Palais immersif, la RMN-GP propose une exposition sur Venise. Venise révélée est un parcours étonnant sur la Sérénissime. La visite est adaptée aux petits comme aux adultes.

Découvrir Venise grâce à la photogrammétrie

L’exposition Venise révélée fait appel à la technologie pour effectuer un voyage dans le temps et comprendre tous les aspects de la ville italienne : sa construction, son architecture, ses mœurs, ses enjeux aujourd’hui …

Pour accompagner cette découverte le public est plongé dans un univers fait de points et de lumière.

Ecrans géants, projection murales, reconstitutions vues de haut ou vues d’en bas, le point de vue n’est jamais le même.

Les images (par Iconem) sont extraites de recompositions en 3D de Venise, à partir d’une série d’images numériques.

Chaque pixel de chaque photo est triangulé dans l’espace pour reconstituer « un nuage de points ».

Si Venise m’était conté

L’expo Venise Révélée vous fera donc voyager en images du Grand Canal à la Place Saint-Marc en passant par le Palais des Doges, mais la visite va plus loin encore. On y voit la ville telle qu’elle est et on découvre aussi l’envers du décor.



Ne manquez pas par exemple, la projection Atlantide qui imagine la ville sous les eaux après une Aqua Alta.

Jouez pour apprendre. De nombreux écrans tactiles permettent aux visiteurs de participer à la découverte en interagissant avec des personnages emblématiques de l’histoire. Vous partirez à la recherche du lion Saint-Marc, vous révèlerez les détails de 3 chefs-d’œuvre etc.

A chaque moment des cartels ou des voix expliquent les différents parcours pour en apprendre toujours plus.

Des objets et artefacts bien réels complètent la visite pour couper un peu avec l’univers digital comme le Bucintoro, le somptueux navire vénitien.

Assassin’s Creed II et Venise

Pour l’exposition Venise révélée, Ubisoft en partenariat avec la RMN-GP propose une expérience interactive. Grâce au dispositif mis en place, vous ferez un voyage enchanteur dans Venise à la fin du XVe siècle. Dans cette salle on suit Ezio à travers 4 quartiers de la citée, dont le Dorsoduro et Castello.

La modélisation de la Cité des Doges issue du jeu vidéo Assassin’s Creed II est un moment passionnant à vivre pendant le parcours.

Le Grand Palais Immersif ce qu’on en pense

Si vous connaissez l’Atelier des Lumières, n’essayez pas de comparer. Le Grand Palais Immersif est une expérience différente, c’est un espace que nous qualifierons de musée augmenté. Même si le spectacle se veut bluffant vous ne vivrez pas la même chose. La technologie employée n’est pas la même et l’objectif est différent.

On reprochera peut-être au Grand Palais immersif un parcours un peu sinueux, pas très intuitif. Par ailleurs, l’espace donne sur la rue de Lyon (on voit l’extérieur), et ne permet pas une déconnexion complète. Mis à part cela, le pari est audacieux et intéressant pour se cultiver autrement tout en participant à l’exposition.

Venise révélée du 21 septembre au 19 février 2023.

