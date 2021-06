Palais augmenté – L'expo de réalité augmentée met en mouvement l’art contemporain - IDBOOX

Le Grand Palais éphémère propose sa première exposition depuis son ouverture (lire notre article).



Les 19 et 20 juin, le public est invité à découvrir 5 œuvres créées en réalité augmentée, lors de l’exposition Palais Augmenté.

5 artistes de renommée internationale ont collaboré avec la RMN et Fisheye pour sublimer l’art de façon ludique.

Rendez-vous avec Mélanie Courtinat, Lauren Moffatt, Mélodie Mousset, Manuel Rossner et Theo Triantafyllidis.

Des étudiants des Gobelins, et de l’ECAL sont aussi impliqués dans ce projet monumental et présentent deux œuvres.



Nous avons choisi de ne pas vous décrire les œuvres de réalité augmentée présentées, parce que chaque visiteur ne verra pas forcément la même chose. Alors on vous laisse admirer quelques photos juste pour vous donner envie de tenter l’expérience.

Réenchanter notre regard

L’immense espace du Grand Palais est quasi vide. Mais ne vous fiez pas à votre première impression.

Munissez-vous de votre smartphone, téléchargez l’application Palais augmenté (ou empruntez un smartphone Samsung S21 sur place) et laissez-vous enchanter par les œuvres.

Certaines sont entièrement interactives, d’autres vous offrent un spectacle amusant, ludique, onirique ou sonore.

Chaque artiste s’est laissé aller à sa créativité. On se prend au jeu, on déambule on joue avec les œuvres au travers du smartphone.

En vous rendant à l’expo Palais augmenté vous remarquerez la présence de TikTok très impliqué dans la Culture et d’Orange qui fait une démo de la 5G.



C’est un moment intéressant, une autre vision de la technologie au service de l’art ! La visite est gratuite sur réservation.

