Paris, capitale de la gastronomie – Une exposition à savourer comme un festin !

Il ne lui manque que l’odeur du bon pain chaud ! L’exposition Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen- Âge à nos jours vient d’ouvrir ses portes à La Conciergerie !

Jusqu’au 16 juillet pénétrez dans l’enceinte du somptueux Palais de la Cité. Chargé d’histoire, il va vous en raconter une absolument incroyable, celle de la gastronomie parisienne ! Réservez votre entrée ici

Le Centre des Monuments Nationaux a réuni des Œuvres d’art, manuscrits, enluminures, menus orignaux, mais aussi une sélection d’arts de la table, tableaux, créations culinaires, vidéos et photographies pour un voyage à travers les siècles qui ouvre l’appétit.

Une scénographie et des raretés à déguster avec les yeux

Le décor est planté, les équipes ont soigné le parcours. La scénographie est fabuleuse, on traverse les siècles de façon étonnante et surprenante.



L’exposition explore le rôle de Paris, capitale politique dans le rayonnement de la gastronomie française.

On débute le parcours à la découverte du premier banquet médiéval du 6 janvier 1378.

On fait ensuite un bon dans le temps avec le festin offert par Catherine de Médicis en 1549. Le périple se poursuit avec le repas offert à Louis XIV par la ville de Paris.

Puis, on est transporté dans le mémorable dîner au Louvre lors de la première visite de la Reine Elizabeth en France. L’exposition fait même un focus sur le plus grand repas de chef d’Etats jamais organisé lors de la COP21 en 2015.

Le ventre Paris

Entre ces moments de bombance, on découvre aussi la gastronomie en Ile-de-France, les spécialités culinaires, la création du premier restaurant, les bistrots, les bouillons, les pâtisseries…

On s’arrête un long moment pour admirer la reconstitution d’un salon privé dans un célèbre restaurant parisien.



Paris, capitale de la gastronomie n’omet pas non plus de nous faire découvrir le Ventre de Paris, à savoir les halles. On part alors à la rencontre des maraîchers, bouchers… et de celles et ceux qui contribuent jusqu’à aujourd’hui, avec Rungis, à alimenter le cœur nourricier de Paris et sa région.

Des curiosités gourmandes

Tout le parcours est ponctué de focus sur des tableaux qui reflètent parfaitement la gastronomie à travers les âges.

L’argenterie et ses multiples couverts qui ont chacun leur utilité, la porcelaine, les livres de recettes qui ont traversé les siècles…

Coup de chapeau au buffet et au lustre réalisé par Poilâne fait entièrement de pain. Le célèbre boulanger l’a imaginé à la demande du sémillant Salvador Dali !

Un voyage immersif et numérique

Entrez dans les cuisines de la Conciergerie. Histovery, société française spécialisé dans la réalité augmentée, vous invite à découvrir les cuisines ainsi qu’un banquet du Moyen-Âge.



Les équipes du musée vous fournissent une tablette et là commence un voyage sympathique en réalité augmentée !

Paris, capitale de la gastronomie est une exposition riche dans tous les sens du terme, après cette visite vous n’aurez qu’une envie : vous engouffrer dans un délicieux restaurant, typiquement parisien bien sûr ! Réservez votre entrée ici

Envie de voir des expositions ? Découvrez des dizaines de visites dans notre rubrique ici