Les Français et la lecture – Chiffres clés 2023 et infographie

Le CNL publie son baromètre 2023 sur les Français et la lecture. L’objectif est de mesurer, comprendre et identifier les pratiques et les perceptions des Français vis-à-vis du livre et de la lecture.

Ipsos a mené l’enquête. Premier constat, 86% des Français se déclarent spontanément lecteurs. Les 25-34 ans, qui avaient moins lu que les autres tranches d’âges pendant la crise sanitaire, reviennent à la lecture. C’est 2 points de plus qu’en 2021 et 3 de moins versus 2019.



Si ces chiffres sont encourageants, le CNL note que cette tendance masque « certaines fragilités ». En effet, 80% des 15 -24 ans se déclarent lecteurs, c’est 12 points de moins qu’en 2019. Et surtout, 1 jeune sur 5 ne lit pas du tout.

Les freins à la lecture

Le temps moyen par jour passé sur les écrans est de 3h14, celui consacré à la lecture est de 41mn.

Pour Régine Hatchondo, présidente du CNL « Cette nouvelle étude vient confirmer le combat inégal entre les écrans et les livres. L’omniprésence des écrans dans nos vies, en particulier chez les plus jeunes, dévore le temps consacré à la lecture.” Mettant en exergue les différentes actions en cours pour redonner le goût à la lecture, elle explique : ” Alors que les Français associent toujours la lecture à de nombreuses valeurs positives – 98% d’entre eux déclarent que la lecture permet d’ouvrir l’esprit ou encore de se faire plaisir à 96% – il faut les aider à sanctuariser un temps dédié au livre dans leur quotidien, en redoublant d’efforts pour redonner à tous l’envie de lire et faire prendre conscience des risques de l’addiction aux écrans sur le cerveau et la santé psychique. »

Papier, ebook ou livre audio ?

Pour 89% des répondants ayant lu au moins un livre, 60% lisent exclusivement des ouvrages papier. 26% mixent numérique et papier. Et, 3% ne lisent que des ebooks.



D’ailleurs, le format numérique se renforce avec 29% des lecteurs c’est 6 points de plus qu’en 2021. Autre facteur à suivre, 30% ont déjà écouté un livre audio. Parmi eux, 46% ont moins de 35 ans, le public adepte du livre audio dématérialisé est donc plutôt jeune !

La BD performe beaucoup !

Parmi les genres de livres qui plaisent, la bande dessinée explose les compteurs avec 48% d’adeptes (+14 points vs 2021). Les livres pratiques sont en hausse de 7 points, les ouvrages sur l’histoire également +3 points.

Un engouement pour les livres d’occasion

Si la librairie reste le lieu favori pour acheter des livres (81% +6 points vs 2021), les lecteurs se tournent de plus en plus vers l’occasion, en cause notamment, la hausse du prix du papier (+6 points).

La vente en ligne performe aussi. En effet, 49% des lecteurs achètent leurs livres sur Internet (+10 points) reste à savoir si sera toujours le cas à partir du mois d’octobre avec la hausse du prix des frais de port.

Terminons sur une note encourageante : 68% ont envie de lire plus, c’est 11 points de plus qu’en 2021, alors, trouvons le temps pour lire !