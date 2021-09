Paris Design Week – Dans la chambre de Jean-Paul Sartre à l’Hôtel La Louisiane - IDBOOX

Paris Design Week entame une nouvelle édition. Nous vous proposons une visite différente et passionnante pour célébrer ce moment dédié à l’art et au design.



Jusqu’au 12 septembre, le mythique hôtel La Louisiane, qui a vu passé tant d’artistes et d’écrivains, accueille les 20 meilleures galeristes belges et internationaux pour une découverte pas comme les autres. 25 chambres ont été transformées en salle d’exposition pour toutes les créations.

L’hôtel La Louisiane des murs chargés d’histoire

La Louisiane, indépendante depuis 1823, est au centre exact de Saint-Germain-des-Prés, dont elle préserve une part de la mémoire.

Les murs chargés de l’histoire des arts et de la littérature s’épaississent au fil des années qui passent et ce, depuis le séjour de Verlaine et Rimbaud.

En 1943 s’y installèrent Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir (chambre 10 où Sartre écrit La nausée) qui en firent le QG des Existentialistes. Nombreux sont les écrivains, les peintres, les plasticiens, les musiciens, les cinéastes et les photographes qui vécurent à La Louisiane.



De tous temps, l’hôtel propose des séjours de toutes les libertés artistiques, festives et amicales. Parmi eux, Juliette Gréco, Miles Davis, Nan Goldin, Lucien Freud, les Pink-Floyd, Quentin Tarantino… Etienne Daho lui a consacré dans son album BLITZ une chanson « Hôtel des Infidèles ».

Paris Design Week de l’art dans les chambres

C’est dans ces murs chargés d’histoire, des dédalles de couloirs et sur 3 étages que vous pourrez découvrir mobiliers design, photographies, installations. Les différentes galeries présentes ont investi les chambres, on s’y promène à la rencontre des artistes et de leurs créations, c’est assez subjuguant ! Toutes les tendances du design se sont données rendez-vous, créant des atmosphères bien à part et s’insérant parfaitement dans ce lieu unique en son genre à Paris !

Chambre 10 – NOMAD GALLERY (la chambre de Sartre), Chambre 7/8 – Emilie Bonaventure, Chambre 14 – IT’S GREAT DESIGN, Chambre 18/19 – ATELIER JESPERS, Chambre 33 – CHANEL KAPITANJ, Chambre 40 – PALOMA – JOYFUL HOMES…

Hôtel La Louisiane c’est au 60 rue de Seine dans le 6e entrée libre

Envie de voir des expos ? Allez voir ici