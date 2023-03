Philippe Starck – L’exposition pataphysique sur Paris

Philippe Starck – Paris est pataphysique est une exposition tout à fait originale qui laisse libre champ à l’imaginaire.

Le musée Carnavalet vous propose un voyage onirique, poétique et plein d’humour jusqu’au 27 août.

Carte blanche au designer Philippe Starck, à son imagination débordante, à la créativité débridée qui nous invite à découvrir un Paris pataphysique !

Vous avez dit pataphysique ?

Oui c’est bien cela ! Alfred Jarry est le père de la pataphysique et ce mouvement, que dis-je cette science perdure depuis plus de 150 ans ! Le designer Philippe Starck est d’ailleurs le Régent du Collège de Pataphysique.

Si on s’en tient à la définition voici ce qu’on peut dire : La pataphysique est un mouvement savant promouvant par l’absurde les sciences de l’imaginaire. C’est la science des solutions imaginaires, à la frontière entre création, science et philosophie.



Partant de là à quoi peut bien ressembler l’exposition Philippe Starck – Paris est pataphysique ? C’est tout simplement une invitation au voyage à travers Paris. 12 séquences nous transportent à la fois dans la ville lumière et dans un Paris de fiction.

Philippe Starck nous raconte des histoires, et nous on se laisse porter. On écoute, on regarde, on touche. On essaye le mobilier, il ne manque que l’odeur pour se sentir emporté dans un tourbillon assez délirant.

12 escales dans Paris

L’exposition nous propose de faire 12 escales immersives entre espaces publics et sites touristiques (la Tour Eiffel, le canal Saint-Martin, le parc de la Villette). Mais aussi les lieux de pouvoir (Palais de l’Élysée), ou encore en nous transportant dans la boite de nuit des Bains-Douches, le restaurant Caffè Stern… Pour chaque point de rencontre, on a recours aux explications imaginaires et décalées de la pataphysique. L’expérience est à la fois poétique et très drôle.



L’espace d’un instant, le temps de l’expo tout du moins, on rejoint les pataphysiciens les plus éminents : Starck bien sûr, mais aussi Duchamp, Vian, Queneau… !

