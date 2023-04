Le chemin – Un jeu de cartes et plus encore signé Claude Ponti

Tous les chemins mènent à Rome …citation inexacte avec ce coffret rempli de surprises à découvrir seul à partir de 8 ans mais aussi en famille, à l’école avec ses amis, en bibliothèque et là où le chemin commence …ou fini.

Le chemin de Claude Ponti aux éditions l’Ecole des Loisirs est un jeu créatif et intéressant.

L’auteur, comme à son habitude, nous surprend par cette histoire…non par ses histoires car on peut en inventer des centaines avec ce concept de cartes. Les illustrations de ces cartes sont pensées de façon qu’elles s’associent les unes aux autres à chaque fois.

Le chemin contient plusieurs surprises

-Un dépliant (presque) explicatif qui parle du chemin qui commence quelque part, qui finit autre part, qui peut rencontrer des obstacles ou pas, qui décide de faire demi-tour, de grimper la montagne, de plonger dans la mer, de rencontrer des personnages créés par Claude Ponti …

-Un livret accordéon de 2 qui d’un côté raconte une histoire illustrée et de l’autre permet au lecteur de compléter des pages et d’inventer le texte à la manière de Claude Ponti ou de reprendre les textes qui se retrouvent sur la troisième partie du coffret.

-Des cartes de formes allongées, cartonnées ¾ d’illustration et un petit quart pour un texte. Celui-ci commence et finit par des points de suspension.

Le lecteur pourra s’amuser avec ces cartes en les disposant comme bon lui semble. Il découvrira une histoire un peu folle voire surréaliste.

Par exemple :

…à la seconde où Amadéhousse retrouve Loudvigue…le chemin va son petit chemin …alors qu’Emile Tonne observe les gens qui passent …Tranquille, la che-che-ni-nille croise un bougeoir qui bouge ses quatre jambes…

Ou si on intervertit les cartes, cela donne :

…le chemin va son petit chemin…à la seconde où Amadehousse retrouve Loudvigue…Tranquille, la che-che-ni-nille croise un bougeoir qui bouge ses quatre jambes…

… alors Emile Tonne observe les gens qui passent

Claude Ponti glisse régulièrement dans ses textes et illustrations des références littéraires et culturelles.

Ce coffret est un beau cadeau à offrir ou à s’offrir.

Note de l’éditeur :

Dans ce coffret au trésor : un dépliant raconte une histoire dans un certain ordre ; 21 cartes interchangeables permettent de retracer la même (ou d’en inventer plein d’autres), à l’infini (ou presque) ; un mode d’emploi, pratique, répond aux questions et, rêveur, lance de nouvelles pistes… Bref, de quoi voyager, jouer, colorier, muser, musarder, s’amuser, penser, rigoler, changer, et se sentir unique. En route !