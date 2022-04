Pop Air l’exposition gonflée ludique et immersive à La Villette

Pop Air c’est une exposition atypique, riche, interactive et originale qui laisse la place à l’imagination.



Rendez-vous à la Grande Halle de La Villette pour une expérience gonflable et pas gonflante. Le temps d’une visite décompressez, déconnectez et amusez-vous seul ou en famille.

Jusqu’au 21 août, Balloon Museum (Rome), en collaboration avec La Villette, présente Pop Air.

Réservez votre ticket d’entrée Cliquez ici

Pop Air – 5000 m2 gonflés à bloc et artistiques

Toute la surface de la Grande Halle est investie par ces drôles d’installations. La plupart des œuvres présentées sont monumentales. Le visiteur peut toucher, jouer et s’amuser en rencontrant les créations aussi folles que magiques.



On va de découverte en découverte avec William Forsythe, Geraldo Zamproni, Max Streicher, Cyril Lancelin ou encore le collectif italien Quiet Ensemble.

Hypercosmo et Quiet Storm sont les expériences collectives les plus envoutantes. (voir nos vidéos en fin d’article)



Karina Smigla-Bobinski propose de découvrir ADA, une sphère géante gonflable mise à disposition des visiteurs. Une fois entre les mains du public, la sphère se promène dans les airs laissant apparaitre une multitude de dessins abstraits et aléatoires sur toutes les surfaces de la pièce.(voir vidéo)

On ne veut pas déflorer toute l’expo de peur d’en diminuer la surprise. Sachez que toutes les découvertes et expériences à faire et à vivre lors de Pop Air sont uniques, le mieux est d’y aller en se laissant aller !

Réservez votre entrée dès maintenant Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Consultez nos reportages sur les expos du moment c’est ici

.