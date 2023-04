Ramsès et l’or des pharaons – L’expo à la hauteur du plus grand des pharaons

Ramsès II revient à la vie pour nous faire visiter son tombeau dans une exposition pharaonique à la Grande Halle de la Villette. Découvrez un avant-goût avec des photos et en vidéo.

L’expo Ramsès et l’or des pharaons se déroule du 7 avril au 6 septembre 2023 La Grande Halle de la Villette. Préparez-vous à faire un voyage dans le temps pour marcher dans les pas de Ramsès II.

Réservez vos places en cliquant sur ce lien.

Il est un des plus grands pharaons d’Egypte. Guerrier redoutable, grand bâtisseur, économiste et diplomate, il règne pendant 67 ans sur un empire qui regorge de richesses. La civilisation égyptienne est alors à son apogée.

Ramsès II, un pharaon rayonnant

La splendide scénographie nous replonge sans aucun mal 3000 ans en arrière. Lumière tamisée, décors travaillés, on entre à pas feutrés dans le royaume de ce monarque pour découvrir 180 artéfacts inestimables. Ils retracent sa vie, ses exploits, son entourage et son passage dans l’au-delà.

L’expo rassemble des pièces emblématiques d’une finesse et d’une beauté envoutante. Colosse de pierre à son effigie, bijoux en or et en turquoise, momies d’animaux, masques d’or, sarcophages, statues, bas-reliefs, tous ces objets ont traversé les siècles pour s’offrir à nos yeux quasiment intacts.

Ce parcours est enrichi d’installations multimédia originales et variées. Une des plus spectaculaire est la reconstitution de la Bataille de Qadech avec des projections holographiques et une carte animée.

Comme dans un miroir, face à elle vous pourrez admirer des peintures d’époque représentant cette même bataille mythique.

Le retour du cercueil de Ramsès II à Paris

Ce voyage dans le temps se termine avec la visite du tombeau de Ramsès II qui renferme son sarcophage en bois de cèdre exceptionnellement prêté par les autorités égyptiennes.

Il avait déjà fait un tour à Paris en 1976 où il avait été soigné contre des champignons au Musée de l’Homme puis exposé dans la foulée au Grand Palais. Il est de retour 47 ans plus tard plus beau que jamais.

Vous aurez également le privilège de rencontrer dans cette salle Ramsès II en personne grâce à une reconstitution 3D de son visage à partir de sa momie. Magique !

Une dernière visite virtuelle d’Abou Simbel

L’expo Ramsès et l’or des pharaons vous réserve une dernière surprise. Vous allez vivre une expérience immersive unique. Les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari, les monuments emblématiques de Ramsès II sont reconstitués en réalité virtuelle.

Installé dans un fauteuil animé, coiffé d’un casque VR et d’écouteurs, vous allez visiter ces lieux sacrés, guidé par le fantôme de l’épouse de Ramsès II. L’immersion est totale et cette visite vous réserve quelques surprises.

Ramsès et l’or des pharaons fait partie de ces expositions hors normes et incontournables. Elle rassemble des pièces d’une beauté et d’une valeur historique inestimable. On ne pourra peut-être voir qu’une seule fois dans sa vie.

Ramsès et l’or des pharaons vous invite à un voyage qui ne se refuse pas.

