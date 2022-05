Réouverture du musée de Cluny, visite en avant-première !

Le musée de Cluny sera de nouveau ouvert au public dès le 12 mai. Après 20 mois de fermeture le musée dédié au Moyen Âge s’est refait une beauté.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, rénovation des salles, visite entièrement repensée, le musée de Cluny est métamorphosé tout en conservant son ADN.

Ce lieu de culture niché dans un magnifique écrin architectural entend aujourd’hui conquérir un nouveau public.

Cluny s’ouvre aux visiteurs et devient lumineux, interactif et passionnant.

Nous avons essuyé les plâtres en compagnie des différents corps de métier très actifs pour que tout soit parfait pour la réouverture le 12 mai ! Petite visite en avant-première en images.

Confronter les techniques et les époques

Le parcours de la visite et la muséographie ont été entièrement revus. Désormais les techniques se confrontent pour mieux saisir toute la richesse des 1600 œuvres disséminées dans les 21 salles.

Tapisseries, sculptures, joaillerie, vitraux, ivoire, émaux … sont regroupés dans des espaces communs, la conversation entre les œuvres est captivante. La visite devient ainsi moins monotone et tout à fait pertinente.

Les rois de Juda de Notre-Dame, la fabuleuse tapisserie de La Dame à la Licorne, la Rose d’Or… Ces trésors sont désormais sublimés dans ce nouvel écrin qu’est le musée de Cluny rénové !

Le Moyen Âge prend un coup de jeune au musée de Cluny

Entièrement dépoussiéré, le musée de Cluny devient un espace où chacun pourra mieux circuler. La rénovation des salles a même permis de retrouver quelques vestiges du passé comme des peintures murales datant du 19e.

Les différentes salles communiquent entre elles de façon intéressante permettant au visiteur de mieux comprendre plusieurs siècles de notre histoire.



La scénographie est attractive on se promène à travers les âges du rez-de-chaussée au premier étage, empruntant à la volée le magnifique escalier de métal au design contemporain créé par Paul Barnoud, pour la réouverture. On fait une pause au café des amis, et bientôt, on pourra même se promener dans le jardin de l’hôtel particulier du XVe siècle des abbés de Cluny.

L’équipe du musée sous la direction de Séverine Lepape, a pris le parti de « casser » l’image du Moyen Âge austère et un peu opaque. Aujourd’hui, Cluny rend hommage à l’art et la culture médiévale en ouvrant portes et fenêtres en grand !

Si vous êtes à Paris, rendez-vous à partir du 12 mai au musée de Cluny, la visite est vraiment agréable !

