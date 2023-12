The Art Of The Brick l’exposition aux 100 millions de LEGO à Paris !

On a vu l’exposition The Art Of The Brick nos photos et vidéos ! Amateurs de LEGO et d’œuvres d’art, ouvrez grand les yeux et préparez-vous à voyager avec Nathan Sawaya.

L’artiste revient à Paris pour une exposition absolument étonnante. Sa marque de fabrique est unique : toutes les œuvres sont composées des célèbres petites briques en plastique. Il nous ouvre une fenêtre sur l’art étonnamment attachante !

The Art Of The Brick – A life in Lego c’est Waouh mais pas seulement !

Grand enfant ou petit bout de chou vous allez découvrir l’art de façon ludique à partir du 20 décembre. Ca se passe aux Galeries Montparnasse (ex Galeries Lafayette de la Tour parisienne). Ce nouveau lieu culturel, événementiel et festif au cœur de Paris est proposé par Teamstadia.

The Art Of The Brick – Nathan Sawaya l’homme aux millions de LEGO

Nathan enfant jouait aux Lego. Cette passion ne l’a jamais quittée. Nathan Sawaya est un ancien avocat. Il a tout laissé tomber pour vivre ses rêves. C’est aujourd’hui l’artiste Lego le plus connu au monde. Certains le surnomme le Léonard de Vinci du Lego.



En 2018 Paris lui consacrait une exposition sur les S uper Héros (lire notre article). Aujourd’hui, après avoir fait le tour du monde, l’exposition The Art Of The Brick – A life in Lego nous montre une autre facette de son art.

De l’Antiquité, aux toiles emblématiques en passant par le corps humain

Avec précision et brio Nathan Sawaya dévoile des sculptures monumentales pour la plupart.

Galerie de portraits de personnages célèbres, reproduction d’œuvres d’art mythiques. L’artiste ose tout : Le baiser de Klimt, la danseuse de Degas, en passant par Le Cri de Munch ou encore la victoire de Samothrace.



Sawaya s’intéresse aussi au corps humain et reproduit au format XXL les organes : cœur, poumon, foie, il converse alors avec le photographe Andrei Duman. Les deux artistes ont collaboré pendant plus d’un an.

La série présente certains des organes humains les plus complets. A travers celle-ci, ils souhaitent souligner la fragilité du corps humain tout en incitant les visiteurs à en prendre davantage soin.



Il se penche aussi sur son propre visage, et explique qu’il a travaillé sur des centaines de photos autoportraits pour arriver à reproduire son visage rouge et géant.

On restera médusé aussi dans la salle des crânes où des centaines d’ossements tous en briques conversent avec un éclairage et une musique immersive.

Et que dire du Tyrannosaurus rex géant ! C’est méga incroyable !



Pour chaque œuvre un cartel explique le but recherché par l’artiste en la créant. Il précise aussi le nombre de Lego utilisés et le nombre d’heures pour concevoir et assembler la création.

Mais ce qui frappe au-delà du côté Waouh de ces pièces d’art contemporain c’est la démarche de l’artiste, les messages subliminaux qu’il fait passer sur l’amour, le respect, la vie et l’écoute de l’autre.

L’exposition The Art of The Brick n’est pas juste une expo que pour les Geeks, c’est un parcours onirique et atypique au cœur du travail d’un artiste passionné et passionnant !

