Toutankhamon L’expérience immersive pharaonique – On l’a vu, on vous dit s’il faut y aller ou non

Toutankhamon L’expérience immersive pharaonique a ouvert ses portes aux Galeries Montparnasse. Nous avons vu cette expo très originale en avant-première. Faut-il y aller ?

Encore une expo sur les pharaons et l’Egypte penserez-vous ? Oui mais celle-là vous invite à vivre une expérience inédite. Cette exposition d’un nouveau genre est une aventure ludique et pédagogique pour les petits dès 8 ans comme les grands.

Vous êtes invités à marcher dans les pas d’Howard Carter, l’explorateur qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Cette expérience originale mélange expo classique avec le concept d’Escape Game. Suivez ce lien pour prendre des places.

Toutankhamon – Une enquête dans une expo

Dès que vous passez la porte vous êtes transportés en 1922 au cœur du site des fouilles. Une archéologue en costume vous confie un journal et vous explique ce qui va suivre. Ecoutez bien car cela facilitera la suite de vos aventures.

Vous allez devoir jouer à l’archéologue / enquêteur pour accéder à la chambre du trésor de Toutankhamon. Ce précieux journal contient des énigmes qu’il faudra résoudre pour découvrir un mot de passe. Ce fameux sésame vous ouvrira les portes du tombeau.

Sur une surface de 3000m2 vous allez vous balader à travers de somptueux décors au milieu de sculptures, bijoux, de statuettes et autres sarcophages découverts dans le tombeau. L’ensemble est loin de faire carton-pâte. Les organisateurs se sont appliqués à recréer l’ambiance et l’atmosphère des lieux à cette époque.

De plus, les objets sont des reproductions de belle facture. Plus de 1000 pièces trouvées dans la tombe du pharaon ont été reproduites dans les ateliers du musée du Caire pendant 6 ans.

On y retrouve tous les artefacts, c’est splendide ! Ces trésors font partie intégrante du scénario de cette expérience.

Vous allez devoir trouver parmi eux les indices qui vous aideront à résoudre les énigmes contenues dans le journal. Ils peuvent être écrits, olfactifs ou sonores.

Certaines énigmes sont également inspirées de Fort Boyard. Vous devrez plonger la main dans des amphores au contenu visqueux ou assembler les bandelettes d’une momie pour découvrir un mot.

Hercule Poirot à la rescousse

Ces casse-têtes ne sont pas toujours évidents et vous allez devoir faire marcher vos petite cellules grises pour les résoudre. Allez-y en famille ou entre amis, c’est une expérience qui se partage. C’est plus drôle de résoudre les énigmes à plusieurs.

En cas de besoin des personnes en costumes, sont là pour vous aider et vous guider. Pas de panique, si vous n’avez pas l’âme d’un archéologue enquêteur vous pouvez admirer les trésors et il y aura toujours un moyen d’accéder à la salle des trésors de Toutankhamon.

Prenez votre temps car le jeu en vaut la chandelle. Vous allez en prendre plein les yeux. Cette salle est magnifique. Concernant le temps de visite, prévoyez plus 1h30 en fonction de vos prouesses et de tout ce qu’il y a lire et à admirer.

Entre jeu et culture – Une formule qui fonctionne

Nous vous avouons que nous sommes allés voir cette expo avec une peu d’anxiété. Echaudés par la multiplication des pseudo musées éphémères et autres expo thématiques de piètre qualité qui pullulent ces derniers temps, nous regardions cette expérience pharaonique d’un œil méfiant.

Toutes nos craintes se sont envolées. Toutankhamon L’expérience immersive pharaonique est une idée originale et le concept apprendre en s’amusant fonctionne.

Pendant plus d’une heure, vous serez complétement immergés dans cette aventure grâce à une scénographie et une mise en scène de qualité, entourés des trésors de Toutankhamon. Ca ne se refuse pas. On valide.

Suivez ce lien pour prendre des places.

