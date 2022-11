Ramsès et l’or des Pharaons une exposition immersive inédite

A vos agendas, pour l’expo Ramsès et l’or des Pharaons. A partir du 7 avril 2023, une expérience inédite explorant la vie de Ramsès ouvrira ses portes à la Grande Halle de la Villette.

Prévue dans 10 villes, la tournée internationale de Ramsès et l’or des Pharaons a débuté le 20 novembre 2021 à Houston (USA).

Ramsès et l’or des Pharaons petit avant-goût

Les visiteurs exploreront des richesses qui figurent parmi les plus précieuses du monde dont le Trésor de Tanis. On découvrira des histoires passionnantes sur Ramsès, sa vie, son règne et sa postérité.

Le périple débute par un film présentant des vues panoramiques spectaculaires. On explorera en détail la vie de Ramsès et la célèbre redécouverte en 1881 d’une cachette de la nécropole thébaine. Ramsès s’y trouvait en compagnie d’autres momies royales.



Une collection de chefs-d’œuvre incroyablement préservés seront présentés au public dans l’exposition : momies d’animaux, statues, sarcophages, masques royaux, bijoux et amulettes.

On admirera des trésors richement ornés d’or et d’argent présents dans les tombes des pharaons.



A l’image de l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon, en 2019, Ramsès et l’or des Pharaons nous promet de vivre et de voir ce pharaon légendaire sous un nouveau jour.

