Visite de deux librairies fantastiques à Lisbonne ! - IDBOOX

Quand on aime les livres, impossible de ne pas faire un détour dans les librairies lors de voyages. C’est à Lisbonne que j’ai découvert deux librairies sublimes. Chacune est différente et elles ont toutes deux un charme fou.

Prêts pour le voyage ? On se rend tout d’abord à la librairie Bertrand Chiado.

La plus ancienne librairie du monde

Située au pied du quartier Barrio Alto, la librairie Bertrand a ouvert ses portes en 1732. C’est la librairie la plus ancienne du monde. Pedro Faure arrive à Lisbonne, il ouvre un magasin d’images imprimées en 1727, lequel devient en 1736 la libraire Faure….

Plus de 280 ans plus tard, la librairie renommée Bertrand est toujours aussi belle !

La façade extérieure est recouverte d’azulejos. A l’intérieur, les rayonnages en bois sculptés sont parfaitement conservés. Plus on s’enfonce dans ce lieu de culture plus on découvre les multiples salles voutées.

Chacune présente des milliers de livres. Tout au fond un café vous invite à faire une pause. Havre de paix parfaitement restauré, cette librairie rend hommage à de grands écrivains tels que Fernando Pessoa, omniprésent dans la ville.

La librairie Livraria Ler Devagar

C’est une librairie gigantesque. Située dans le quartier très branché nommé LXFactory, on part pour la librairie Ler Devagar. Ce lieu est constitué d’anciens entrepôts tous réaménagés pour promouvoir l’art contemporain.



Au milieu d’une allée, se trouve cette librairie immense. Son look industriel lui donne un je ne sais quoi très séduisant. Des rayonnages de plusieurs mètres de haut vous donnent le tournis. Tel un explorateur on circule, on grimpe les escaliers à la recherche de la perle rare.



Cette architecture démesurée n’enlève pas pour autant le sentiment de calme. Dans cette librairie hors norme on se sent tout petit. Le lieu est magique, étonnant et c’est une invitation incroyable au plaisir de la lecture !