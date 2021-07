Etude – Les seniors jouent et aiment les jeux vidéo, chiffres clés - IDBOOX

Qui a dit que les jeux vidéo ne s’adressent qu’aux jeunes ? Une étude vient rompre les idées reçues.



Les plus de 60 ans aiment les jeux vidéo, ils y jouent et surtout ils partagent ces jeux avec les plus jeunes.

Selon une étude becoming menée pour l’APEF, le jeu vidéo crée un lien transgénérationnel. C’est le cas pour 7 seniors sur 10 et pour plus de 8 jeunes sur 10. D’ailleurs, 50% des jeunes a déjà joué avec les grands-parents.



En effet, 8 seniors sur 10 estiment qu’il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux vidéo. De plus 67% des plus de 60 ans ont une image positive du jeu vidéo.

Les jeux vidéo un moment de partage

Les trois quarts des jeunes apprécieraient de jouer aux jeux vidéo avec leurs grands-parents et aimeraient à 72 % que leur grand-père ou leur grand-mère soit initié(e) aux jeux vidéo pour partager ce moment ensemble.



Du côté des seniors, 59 % accepteraient d’être initiés et 55 % apprécient ou apprécieraient de jouer avec leurs petits-enfants.



Et pour finir, 58% des jeunes estiment qu’on n’est jamais trop vieux pour jouer aux jeux vidéo et c’est aussi l’avis de 77% des seniors. Tous à vos consoles !