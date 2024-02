Voyage dans les pierres et la lumière – Une belle exposition photo à la Conciergerie

Jusqu’au 20 mai 2024, la Conciergerie (Centre des Monuments Nationaux) présente une exposition dédiée au travail d’Ahmet Ertuğ.

Voyage dans les pierres et la lumière, ce sont 20 grandes photographies qui habillent l’intérieur du Palais de la Cité.

Le photographe nous invite à une promenade dans ce lieu emblématique à la découverte de l'architecture française et italienne.

Qui est Ahmet Ertuğ ?

En 1974, à l’âge de 24 ans, Ahmet Ertuğ achète son premier appareil photo à Londres.

L’Est de la capitale est alors en pleine restructuration et c’est dans le paysage chaotique des démolitions qu’il réalise, en noir et blanc, un premier cliché qui deviendra historique : une colossale boule d’acier mettant à bas les entrepôts des installations portuaires. Ce choc visuel fonde la vocation photographique d’Ahmet Ertuğ.



À propos de l’exposition, il explique : « Il y a quelque chose de stimulant, et toujours intimidant pour moi à exposer dans des lieux historiques. Surtout à la Conciergerie, à quelques mètres de la Sainte-Chapelle, qui demeure à mes yeux, le monument des monuments en matière de spiritualité gothique. »

Voyage dans les pierres et la lumière – Des photographies sidérantes !

Le photographe investit la Conciergerie de façon étonnante ! Ses clichés se nichent sous les ogives de la Conciergerie, dans la salle des Gens d’Armes.



Tour à tour, le visiteur pénètre dans ces mondes architecturaux mis en lumière et en perspective.

On pourra admirer le Panthéon de Paris et de Rome. Mais aussi, la bibliothèque de l’Assemblée nationale, l’escalier à double hélice de Chambord, la cathédrale Saint-Marc à Venise, et la Bibliothèque Laurentienne. Au total, 20 photographies sont à découvrir.

Si vous aimez l’architecture et l’histoire, ne manquez pas Voyage dans les pierres et la lumière !

