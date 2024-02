Jeu Concours – 3 jeux Osmooz Défis à 2 à gagner pour la Saint Valentin

Pour la Saint Valentin voici un jeu-concours qui plaira aux joueurs et aux couples ! Vous aimez les défis amoureux ? Vous allez vous éclater !

En partenariat avec ATM Gaming tentez de gagner l’un des 3 jeux de : “Osmooz Défis à 2” du 13 au 16 février 2024 ! On vous souhaite beaucoup d’amour !

Osmooz Défis à 2 qu’est-ce que c’est ?

C’est un jeu de cartes à gratter pour casser la routine avec votre moitié(e).

Pour vous accompagner dans l’aventure il y a 120 cartes. Elles contiennent des idées de dates originales et des défis pour révolutionner vos sorties à deux.



Les règles sont simples : Piochez une carte et grattez-la, puis découvrez le défi qui vous attend.

Vous vous souvenez sûrement de votre premier Date ? Le but d’Osmooz défis à 2 est de vous permettre de revivre l’excitation et la joie que vous avez ressentie ce jour-là, à l’infini !



Que vous commenciez seulement à vous fréquenter ou en couple depuis des années, les défis vous permettront de vous amuser et de pimenter votre quotidien !

Une fois les cartes grattées, nous recommandons vivement de les remettre dans le jeu et de les réutiliser en les tirant au hasard une fois toutes les autres grattées.

Simple, fun vous allez passer des moments rigolos pour vous découvrir ou vous redécouvrir ! Voir le produit ici

Participez à notre jeu-concours !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

OSMOOZ

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 3 jeux Osmooz Défis à 2 à gagner (3 gagants), valeur unitaire 19.99€

– Le concours est ouvert du 13 au 16 février 2024 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot serra envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

