We Could Be Heroes – L’exposition monumentale à vivre au Panthéon !

Le Panthéon abrite jusqu’au 21 février 2024 We Could be Heroes, une exposition XXL époustouflante.

Le Centre des Monuments Nationaux donne carte blanche à Raphaël Barontini à l’occasion de la programmation « Histoire & mémoires des combats contre l’esclavage ».

L'artiste s'est emparé de l'intérieur de l'édifice pour une installation géante et une performance unique.

Raphaël Barontini crée un Panthéon imaginaire

L’artiste laisse libre cours à son imagination pour proposer au public un rendez-vous mettant en lumière l’importance des combats contre l’esclavage.

Loin d’être un cours d’histoire au sens classique du terme, il invite à une lecture différente. Pour cela, Barontini crée, une mise en scène étonnante. Celle-ci est composée de bannières, de fresques sur tissu, d’un environnement sonore et d’un spectacle qui sera joué une fois.

Pour lui, l’histoire de l’esclavage manque de pédagogie, Raphaël Barontini entend apporter une autre réponse avec son Panthéon imaginaire et ce cortège des oubliés.

Condorcet, l’abbé Grégoire, Toussaint Louverture, Louis Delgrès, Victor Schœlcher…

Dans la nef du Panthéon, Raphaël Barontini souhaite « créer une fresque à la fois historique et sensible, créolisant les imaginaires, laissant une place primordiale aux acteurs et actrices du combat pour la liberté et l’égalité, ainsi qu’aux masses de personnes esclavisées anonymes. »

Le parcours se déroule en 2 temps et en 3 temps uniquement le dimanche 22 octobre.

Le visiteur est accueilli par une haie de 10 bannières déployées de chaque côté de la nef. Elles présentent les portraits stylisés de figures historiques du combat pour l’émancipation et l’abolition de l’esclavage.

Pour les créer, Raphaël Barontini mixe les médiums : tissus, sérigraphie, collage… Les bannières représentent plusieurs figures emblématiques de la lutte contre l’esclavage: Dutty Boukam (Haïti) ou encore Louis Delgrès (Guadeloupe)…

La partie centrale est encore plus impressionnante et résonne parfaitement avec l’édifice et sa majestueuse coupole.

Dans les transepts sud et nord on découvre de grandes œuvres dont certaines atteignent 20 mètres de long sur 5 de haut. L’artiste y raconte par exemple l’histoire de Solitude, une héroïne guadeloupéenne ou encore celle de la bataille de Vertières. Il rend aussi hommage à Toussaint Louverture.

Pour composer cette installation le plasticien a utilisé des photographies ethnographiques provenant de musées mais aussi le motif de camouflage, faisant référence de manière allégorique au marronage.

Performance Déboulé

Prenez date, le 22 octobre à 16H30 Raphaël Barontini réserve une surprise aux visiteurs. Déboulé est une performance endiablée, émouvante et pleine de belles ondes.

Des dizaines de musiciens et de danseurs mettent à l’honneur les figures historiques honorées sur les bannières.

Les costumes sont conçus en partenariat avec les étudiants de l’école Duperré. La procession est rythmée par le Mas Choukaj, groupe de carnaval antillais.

L’ambiance sonore immersive est signée Mike Ladd.

We could Be Heroes est à voir et à vivre ! Raphaël Barontini réussit une performance à la fois bluffante par les moyens utilisés et pédagogique. C’est un grand moment d’art contemporain qui fait honneur au Panthéon et aux femmes et hommes qui y reposent.

