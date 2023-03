142 créations de librairies en France en 2022, un record !

Ouvrir une librairie est un sacré défi ! Pourtant, en 2022 on a battu un record d’ouverture. Si on regarde en arrière on dénombrait 62 nouvelles librairies en 2017, 79 en 2018, 68 en 2019, et 59 en 2020.

L’année passée, 142 librairies ont vu le jour dans les rues de France. On dénombre aussi 27 fermetures, soit un solde net de 115 établissements, auxquels s’ajoutent 51 reprises.



Parmi ces créations, 46 librairies ont été soutenues par le CNL : 21 dans le cadre des aides à l’investissement et 25 dans le cadre des conventions territoriales tripartites CNL-DRAC-Régions.



Autre point intéressant, ces nouvelles librairies fleurissent dans les zones plutôt rurales. En effet, pas moins d’une librairie sur deux ouverte depuis 2017 l’a été dans une commune de moins de 15 000 habitants et 1 sur 4 de moins de 5 000 habitants.



A Paris, les ouvertures sont en recul de 6 points, alors qu’en Bretagne on enregistre un bond de 6 points et dans le Pays de la Loire + 4 points.



Enfin, sachez que parmi les librairies spécialisées ouvertes (20% du total), une sur deux est une librairie de bande-dessinée (Hors mangas), et une sur six une librairie jeunesse.

Le 10 mars c’est le Quart d’heure de lecture national, c’est aussi l’occasion de saluer l’arrivée de ces nouveaux commerces dédiés à la lecture !