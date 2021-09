Afrique – Une chaine TV éducative signée Canal+ et Nathan - IDBOOX

Canal+ et les éditions Nathan (groupe Editis) lancent une chaine TV éducative à destination des enfants d’Afrique.

Dès le 30 septembre, Nathan TV : En route pour l’école s’adresse aux élèves du CE1 au CM2 en Afrique francophone et à Haïti.



Tous les jours des cours de français et de mathématiques de 13 ou de 26 minutes, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe seront dispensés.



Des émissions et des séries d’animation autour des sciences, de la découverte, de l’ouverture sur le monde et des loisirs créatifs complètent la grille de programmes de la chaîne.



Nathan TV est accessible dans l’abonnement Canal+ de ces pays. Toutes les leçons et émissions seront à retrouver après diffusion sur la plateforme myCanal.