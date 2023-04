Amazon ouvre un centre d’impression à la demande en région parisienne

L’impression à la demande est un service que les éditeurs et les auteurs indépendants utilisent de plus en plus.

Amazon est précurseur en la matière. Très tôt, le géant américain a proposé de l’impression à la demande aux autoédités qui utilisent la plateforme Kindle Direct Publishing (KDP).



Aujourd’hui, la filiale française annonce l’ouverture d’un centre de POD (Print on Demand) en région parisienne. Les livres ne transiteront plus par le Royaume Uni par exemple pour l’impression.

Ce service est ouvert aux auteurs indépendants mais aussi aux éditeurs.



« Nous proposons un service d’impression à la demande aux éditeurs de livres et aux auteurs qui s’auto-éditent via Amazon Kindle Direct Publishing. Ce service permet d’imprimer un livre dans l’un de nos centres de distribution dès qu’il est commandé par un client, avant de lui expédier de façon rapide et efficace. » indique Géraldine Codron, Responsable Livres d’Amazon en France.



Les avantages du POD sont nombreux : le livre est imprimé au moment de la commande, il n’y a pas de stocks et le pilon est limité. De plus, un service comme celui-ci permet au client de recevoir le livre en moins de 72 heures après la mise au panier.

Intéressés par l’autoédition ? Consultez notre rubrique dédiée ici