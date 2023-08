Creativ’Book 2023 et la Nuit du Livre les inscriptions sont ouvertes

Creativ’Book revient en 2023 avec un programme riche dédié aux professionnels du livre.

Rendez-vous le 25 septembre pour la quatrième édition, dans le 15e arrondissement de Paris (New cap Event center).

Cette journée est entièrement gratuite il suffit de s’inscrire. Cliquez ici

Le 25 septembre, les professionnels sont invités à découvrir et à participer à un laboratoire autour des innovations du livre sous toutes ses formes.



En plus des nombreux stands, assistez à 10 rendez-vous débats et tables rondes sur les problématiques liées au livre. Intelligence artificielle enjeux et impacts, l’impression à la demande avancées et perspectives, influenceurs et éditeurs, Webtoon X Manga, fabrication du livre sur le territoire… Ces sujets et bien d’autres sont à l’ordre du jour.

En soirée, participez aussi à la 19e édition du La Nuit du Livre. Cet évènement organisé par DotEvents a pour objectif de récompenser et de mettre en lumière le livre sous toutes ses formes. (voir conditions)

Ces prix prestigieux récompensent des ouvrages dans diverses catégories : Littérature générale. Livres de poche. Bandes dessinées, Mangas. Jeunesse. Livres scolaires, Livres éducatifs. Livres animés. Beaux livres, Livres d’art. Encyclopédies, Annuaires, Livres pratiques. Livres audios, Nouveaux formats et une Personnalité du Livre. Découvrez les lauréats 2022

Pour l’édition 2023, IDBOOX est de nouveau partenaire de ces évènements, retrouvez-nous lors de 3 rendez-vous !

