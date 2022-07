Creativ’Book – Le Livre au Futur une journée pour et avec les Pros du livre

Save The Date – Creativ’Book – Le Livre au Futur revient pour une nouvelle édition le 12 septembre à Paris.

Pour ce grand retour après deux ans de pandémie, les professionnels du livre ont rendez-vous pour faire le plein d’informations sur les tendances et les bonnes pratiques du secteur.



L’objectif est d’apporter des clefs, pour CRÉER de nouvelles sources de revenus en adoptant une stratégie transmédia (print et digital), de DÉVELOPPER de nouveaux usages, d’ACCOMPAGNER les éditeurs dans leur stratégie multicanale. Pour cela, il y aura des stands, des ateliers, des conférences.

Cet évènement gratuit pour les visiteurs permettra de faire le point sur le livre papier, numérique, audio, les modèles économiques, les nouvelles technos et bien d’autres choses encore.



Par ailleurs, pour clôturer cette journée, La Nuit du Livre® récompensera les éditeurs et leurs produits traduisant les prouesses techniques et l’inventivité de toute la filière créative et technologique du livre.

Si vous désirez un stand pour présenter vos innovations à Creativ’Book il reste quelques places. Et pour rendre visite et découvrir le programme inscrivez-vous gratuitement ici.

IDBOOX est partenaire de Creativ’Book!