Editis – Hachette Livre - Les éditeurs et les auteurs inquiets - IDBOOX

L’annonce du projet de rachat par le groupe d’édition Editis de son principal concurrent, Hachette Livre semble imminente. Auteurs et éditeurs s’inquiètent de ce rapprochement.

Dans un communiqué, le Syndicat National de l’Edition (SNE), dont les deux plus gros groupes sont pourtant membres, ne cache pas son inquiétude.



Fort des 720 maisons d’édition qu’il représente, le syndicat exprime ses craintes et évoque « la menace d’une concentration telle que le marché français du livre n’en a jamais connue ».



Précisant qu’Hachette et Editis ne sont pas signataires de ce communiqué, le SNE en appelle aux « autorités compétentes, françaises et européennes, pour […] prévenir tout risque d’abus de position dominante et toute dissymétrie portant atteinte au libre-jeu de la concurrence et à la diversité culturelle. »



Lundi, une dizaine d’auteurs ont signé une tribune commune dans le quotidien Le Monde. Ce collectif d’écrivains, parmi lesquels Belinda Cannone, Irène Frain et Christophe Hardy estime que cette fusion « menace la liberté de création et d’expression ».