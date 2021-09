Etats Généraux du livre en langue française – 50 propositions pour le rayonnement du livre en français - IDBOOX

Les Etats Généraux du livre en langue française se sont tenus à Tunis, réunissant 400 professionnels du livre venant de la francophonie.



L’objectif était de définir de nouvelles perspectives pour le développement et la circulation du livre en langue française dans le monde.

50 propositions pour faire rayonner le livre en français

Les acteurs de la chaine du livre et les institutionnels ont travaillé ensemble pendant les Etats généraux. Ils ont élaboré une liste de 50 propositions pour créer une nouvelle dynamique du livre en français dans le monde.



Ces propositions s’articulent autour de 8 leviers et 3 axes. Elles s’adressent aux responsables politiques, aux institutions et aux professionnels eux-mêmes.



Le premier grand volet des propositions acte la nécessité de politiques publiques ambitieuses, indispensables pour mettre en place un environnement propice au développement du livre et de la lecture – avec une attention particulière à destination des jeunes – et au renforcement de l’industrie du livre.



Le deuxième volet concerne plus directement les acteurs eux-mêmes. Il souligne l’importance de multiplier les occasions de rencontres et d’échanges professionnels, de développer la coopération et de fédérer les acteurs, de renforcer la formation professionnelle et la structuration de la filière à l’échelle de la Francophonie, des sous régions et des États.



Enfin, le troisième volet se focalise sur les nouvelles opportunités qu’apporte le numérique à tous les maillons de la chaîne du livre, et les transformations qu’il entraîne sur cette industrie.

10 recommandations à suivre

Parmi les 50 propositions, 10 recommandations émergent, celles-ci pourraient constituer une feuille de route des actions à mette en œuvre.



Recommandation 1. Au sein de la Francophonie, inciter et accompagner les États dans la mise en œuvre de politiques publiques du livre et de la lecture, et mettre en place des lieux d’échanges (physiques et numériques) en vue de stimuler et de fédérer les actions autour du livre et de la lecture.



Recommandation 2. Dans chaque État, aménager un cadre législatif et fiscal favorable à l’industrie du livre, et soutenir la structuration et la professionnalisation de la filière du livre (papier et numérique).



Recommandation 3. Faire de la jeunesse une cible prioritaire des politiques publiques du livre et de la lecture, à toutes les échelles, et renforcer le rôle de l’école pour développer une culture du livre.



Recommandation 4. Faciliter la mise en relation des acteurs du livre en langue française, via une plateforme numérique francophone, et multiplier les occasions de rencontres et de formations professionnelles (physique ou numérique) pour développer la confiance entre les acteurs.

Recommandation 5. Encourager les partenariats éditoriaux, coéditions ou cessions de droits du français au français, entre les éditeurs francophones.



Recommandation 6. Développer et encourager les formations au numérique et le partage de l’innovation ; développer des outils professionnels partagés (normes, standards, référencement, catalogues…), des outils collaboratifs et des lieux numériques d’échanges professionnels au service d’une meilleure diffusion dans l’espace francophone.



Recommandation 7. Ouvrir les opportunités du marché français à tous les acteurs francophones.

Recommandation 8. Soutenir et développer les lieux de vente du livre en langue française dans le monde et adapter les prix de vente des livres en langue française aux réalités locales.



Recommandation 9. Rapprocher la fabrication des livres des lieux de vente, et réduire les délais et les coûts de livraison à l’export.



Recommandation 10. Améliorer la situation des auteurs et renforcer la promotion locale des auteurs sur leur propre territoire.