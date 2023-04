Festival du Livre de Paris 2023 – Photos et vidéos

Le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes jusqu’au dimanche 23 avril au Grand Palais Ephémère.

Pendant trois jours les passionnés du livre et de la lecture ont rendez-vous avec les éditeurs et leurs auteurs préférés.



Pour cette seconde édition, l’Italie est à l’honneur. Le festival a été inauguré jeudi soir par la Ministre de la Culture Rima Abdul Malak, Gennaro Sangiuliano, Ministre de la Culture en Italie, Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Carine Rolland, Responsable de la culture à la Mairie de Paris, et, Vincent Montagne, Président du SNE.

3 jours de fête autour du livre

Que ce soit au Grand Palais Ephémère ou dans d’autres lieux hors les murs, on célèbre le livre sous toutes ses formes.

De nombreux éditeurs sont présents et les auteurs également. 300 écrivains et illustrateurs viendront à la rencontre du public. D’ailleurs, près de 1000 rencontres et dédicaces sont au programme.

Toute la programmation est ici.

Festival du Livre de Paris, un parcours fluide

Comme l’an dernier, le parcours dans le salon est fluide. Les éditeurs sont réunis par style littéraire. Au centre la littérature, à droite la jeunesse, la BD et les manga. Le côté gauche du salon accueille les éditeurs pratiques, les institutionnels. Côté Tour Eiffel, vous trouverez l’espace dédié à l’Italie avec un florilège de livres centrés sur la littérature italienne, de nombreux auteurs ont fait le voyage.



Ne manquez pas le stand B18 derrière l’Agora avec le bar d’écoute, c’est de loin le plus joli stand.

L’espace « Lire ça s’écoute » regroupe sous une même bannière l’ensemble des actions des éditeurs de la commission Livre audio du Syndicat national de l’édition. C’est d’ailleurs le seul endroit où technologie rime aussi avec lecture. De nombreuses tablettes et des casques sont à la disposition des visiteurs pour expérimenter la lecture audio.

Le très beau stand dédié au livre audio. A gauche en entrant. RDV vendredi pour une annonce spéciale de La Plume de Paon. Pour en savoir plus aller sur https://t.co/vdZcVZppuz @SNEedition @festival_livre #Paris @GrandPalaisRmn #auteurs @LAPLUMEDEPAON1 pic.twitter.com/zvO6jaKBOY — IDBOOX (@IDBOOX) April 20, 2023



Les organisateurs espèrent la venue de 100 000 personnes, alors bon salon à toutes et tous !