France – Marché du livre papier et numérique, chiffres clés 2023

GfK publie les chiffres du marché du livre papier et des ebooks pour l’année 2023. On constate un recul des ventes mais une hausse du chiffre d’affaires.

Il s’est vendu l’an passé, 351 millions de livres (-4%) pour un CA de 4,3 milliards d’euros (+1%). Ce décalage de performances est lié à la hausse des prix du livre (+4,8).

Les données clés du marché du livre en France

La littérature, le manga et la BD sont en tête des ventes et représentent 1 livre acheté sur 2.

La romance explose avec 6 millions d’ouvrages vendus. Les ventes se multiplient par 2 versus 2022 (+106%).



Les livres de la rentrée littéraire consolident les ventes (+4%) en nombre d’exemplaires vendus.



Autre chiffre intéressant, 25,9 millions de Français de 10 ans et plus a acheté au moins 1 livre en 2023. Cela représente -7% d’acheteurs mais avec une fréquence d’achat en hausse (+4%).



Le livre numérique pèse 126 Millions d’euros, soit 3% du marché Livre total. Les achats « au titre » repartent à la hausse (+5% vs 2022), après 2 ans de baisse sans pour autant dépasser le palier atteint en 2020.

Focus sur la BD et le manga

En 2023, les Français ont acheté 75 millions d’exemplaires de BD-Manga, en recul de -11%.

Si l’année est marquée par les sorties, et succès, des nouveaux opus d’Astérix le Gaulois et Gaston Lagaffe, le segment a perdu l’élan Manga. « En 10 ans, le manga a plus que triplé ses ventes avec un bond extraordinaire en 2021 et 2022 jusqu’à plus de 45 millions d’exemplaires achetés par an, analyse Casseline Rosello, consultante GfK Market Intelligence Livres. Aussi, une année à 39,6 millions de mangas vendus reste une belle performance, en dépit du -18% en volume vs 2022 ». La baisse est principalement due à l’essoufflement des séries Shonen phares (>1 mios ex. / an).

En parallèle, la BD jeunesse est dynamique (+7%).



Au final, les segments Littérature générale et BD / Manga restent les piliers du secteur avec 51% des exemplaires vendus et 1€ dépensé sur 2 en livre neuf imprimé neuf en France.

Le top 10 des ventes de livres en volumes

Astérix – L’Iris blanc (1 614 millions d’ex). Le retour de La Gaffe (498 K ex).

Veiller sur elle – Goncourt 2023 (454 K ex). Jamais Plus (358K ex). Kilomètre zéro (356K ex).

Sur la dalle (349K ex). Il nous restera ça (329K ex).

Les douleurs fantômes (312K ex). Le grand monde (308K ex).

