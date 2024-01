Intelligence Artificielle – Lancement du label Création Humaine pour les auteurs

Pour contrer la profusion de livres écrits entièrement ou partiellement par des IA, valoriser le travail des auteurs et orienter le lecteur, saluons l’arrivée du label ‘Création Humaine’.

Plusieurs plateformes d’autoédition regorgent de livres écrits par des IA. Les auteurs sont d’ailleurs actifs un peu partout dans le monde pour trouver un cadre et protéger leur travail. (lire nos articles sur le sujet)

Afin d’apporter une réponse, Nicolas et Cécile Gorse créent le label ‘Création Humaine’. Librinova, la plateforme dédiée aux auteurs indépendants, annonce d’ailleurs qu’elle s’associe à ce label.

« Cette distinction est fondamentale pour apprécier un texte, une vidéo ou une musique à sa juste valeur. Les avancées de l’IA sont fascinantes et ont de nombreuses vertus, mais le résultat d’un calcul statistique ne doit en aucun cas se confondre avec l’œuvre d’un esprit humain. » explique Cécile Gorse, co-créatrice du label.

Attribution du label ‘Création Humaine’, comment ça marche ?

Pour qu’un livre puisse bénéficier de ce label, il y a tout un processus à respecter.



-Recueil de l’engagement contractuel de l’auteur, où celui-ci atteste que : Sa création a été entièrement conçue, développée et réalisée exclusivement par des moyens humains.

Tous les éléments composant sa création, incluant – mais sans s’y limiter – le texte, les images, les sons et autres contenus, sont le fruit de sa propre créativité et n’ont en aucun cas été générés par une IA.

Il est cependant admis que l’auteur puisse avoir recours à une intelligence artificielle à des fins de recherche, sans que cela ne constitue une contribution à la création de ladite œuvre.

– Vérification avec un détecteur IA pour mesurer l’indice de perplexité (c’est-à-dire si une IA reconnaît un modèle sur lequel elle a été entraînée) et identifier les empreintes qui caractérisent les modèles les plus utilisés.

– Interview de 10 à 15 minutes de l’auteur par un auditeur professionnel.

-Lecture échantillonnée de l’ouvrage par ce même auditeur en prenant en compte les résultats des étapes précédentes.

Un label payant

Ce label sera disponible sur le site Librinova dès le 16 janvier 2024 et coûte 49€. Cette demande n’inclut pas la publication obligatoire du livre sur la plateforme d’autoédition.

