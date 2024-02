Jeux Olympiques – Les jolies boîtes vertes des bouquinistes seront aux premières loges !

Les Parisiens et les touristes respirent un peu mieux. Les bouquinistes seront bien présents sur les quais de Seine pour les JO 2024.

Le Président de la République Emmanuel Macron a décidé que les boîtes des bouquinistes pourront rester en place pour les Jeux Olympiques, estimant qu’elles font partie du « patrimoine vivant de la capitale ».

Bouquinistes – 428 boîtes vertes devaient être déplacées

Après plusieurs mois de tension, les libraires d’occasion des quais de la Seine ont eu gain de cause.

En effet, la préfecture de police envisageaient de déplacer, le temps de la cérémonie d’ouverture, 428 boîtes vertes sur 932. La sécurité était au coeur des préoccupations. Il n’en sera rien !

Le Chef de l’État a demandé que le dispositif de sécurité soit adapté en conséquence. La solution semble s’orienter vers l’abaissement de la jauge d’accueil du public pour le jour J.



On pourra donc admirer la cérémonie des JO, contempler la flèche de Notre-Dame flambant neuve, et les fameuses boîtes présentes depuis 250 ans, pour le plus grand plaisir des amateurs de livres anciens et du folklore parisien.

