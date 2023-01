Lina l’appli des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine

Lina c’est une application sur smartphone. Elle permet de localiser 110 librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine.

Pour compléter le dispositif, Lina propose de réserver des livres et intègre plus de 1,7 million de livres. Si le titre n’est pas disponible on peut le commander via l’appli.



Grâce à cette appli, les habitants de la région sont à même de trouver plus rapidement les ouvrages recherchés.

Le service ne s’arrête pas là, on peut également, archiver des titres dans une ou plusieurs wishlists, et ainsi de préparer les prochains achats en librairie et les prochaines lectures.

Il y a aussi un agenda permettant de connaitre facilement les évènements des librairies et aussi, des prescriptions des libraires.

Grâce à ce concept malin, l’utilisation de l’application limite les transports et les emballages tout en récupérant les livres commandés directement en librairie.

Lina est disponible sur Apple Store et Google Play ! L’appli est gratuite et avouez qu’avoir 110 librairies dans votre poche c’est plutôt sympa !