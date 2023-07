Livre audio – L’aide aux éditeurs évolue en 2023, ce qu’il faut savoir

Lors d’un rendez-vous en ligne le Centre National du Livre (CNL) a fait le point sur le dispositif d’aide aux éditeurs lancé en 2021 pour produire des livres audio.

Comme pour le livre numérique en son temps, le principal frein au développement du livre audio en France est le manque de titres au catalogue.

Le CNL a lancé il y a deux ans un dispositif expérimental consistant en l’attribution de subventions pour publier des livres audio. (lire notre article)

Fort de ce test grandeur nature, l’heure est au bilan et aux évolutions du dispositif pour la commission livre audio.

Dispositif d’aide aux éditeurs, le bilan

53 demandes de subvention ont été déposées par 25 structures et 41 projets ont obtenu une aide.

Plus de 860 000€ ont été alloués. 79% des demandes émanent d’éditeurs.



Parmi les projets, la jeunesse tient le haut du panier avec 43% des demandes, le roman vient ensuite avec 20.8% des demandes de subvention.

Le coût moyen par titre est de 8300€.

Les évolutions pour les subventions

En faisant le bilan de ce dispositif expérimental, le CNL souhaite apporter des évolutions et des précisions. Ceci fait suite aux remarques des éditeurs et aux constats de la commission qui étudie les dossiers.



Désormais, l’objectif est d’apporter des subventions à des livres audio qualitatifs qui manquent au catalogue français global. La biblio diversité et la viabilité économique du projet sont prises en compte.



Le second objectif est d’apporter plus d’aide aux éditeurs indépendants et phonographiques.



Autres points importants : les projets de coédition entre un éditeur et une plateforme audio sont éligibles (exemple Kobo ou Audible).

Par contre, les livres jeunesse à destination des enfants de moins de 6 ans sont exclus du programme d’aide.

Exclusion également, des créations sonores natives en audio (qui n’existent pas en livre papier).

Les éditeurs souhaitant souhaitant bénéficier du programme d’aide, sont invités à déposer leur dossier en ligne avant le 7 septembre 2023.

