Livres numériques – E-Dantès entre dans le giron d’Albin Michel

E-Dantès est un diffuseur de livres numériques et audio très actif dans le monde du livre. L’entreprise vient d’être rachetée par le groupe d’édition Albin Michel.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé. E-Dantès est connu pour ses activités de diffusion et de techniques de marketing du livre très poussées. Elle est à l’origine notamment des OP All Stars pour promouvoir les éditeurs qui lui font confiance.



Dans un communiqué, Gilles Haéri, Directeur général du groupe Albin Michel, explique : « Ce rachat va permettre une accélération de notre développement digital : en lien avec Adilibre, notre filiale de distribution numérique, e-Dantès apportera son excellence en matière de diffusion aux maisons de notre groupe et continuera d’accompagner les éditeurs tiers qu’il diffuse de longue date, comme Bragelonne, L’Atalante, Métailié, Anne Carrière, MxM Bookmark, Alter Real et bien d’autres. »



« Cette étape passionnante marque un moment clé dans la déjà riche histoire d’e-Dantès ; elle consolide notre présence sur le marché de l’édition, renforce notre détermination à investir dans de nouvelles initiatives sur le marché numérique ebook et audiobook, tout en affirmant notre engagement envers nos différents clients et partenaires », commente Émilie Mathieu, Présidente de la société.

« Ce rapprochement est une opportunité pour e-Dantès et permet de nous maintenir à la pointe de l’innovation sur des enjeux majeurs du futur du livre comme l’IA, le e-commerce et les nouvelles technologies appliquées au secteur de l’édition, de quoi contribuer activement à l’avenir de notre secteur », ajoute Alexandre Levasseur, DG associé.

