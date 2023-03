Média-Participations entre au capital de Neovel

Neovel est une plateforme française d’écriture et de lecture. Elle permet aux auteurs de proposer leurs livres en ligne sous forme de web-series et aux lecteurs de les découvrir.

Les adeptes du concept sont particulièrement friands de Web Novel ou Web-series, des sagas longues dans le nombre de chapitres proposés mais courtes à lire, pas plus de 10mn de lecture par chapitre. Le tout, est à lire sur smartphone pour le moment uniquement en numérique.



Média-Participations a repéré la start-up et le groupe d’édition entre au capital de Neovel. L’objectif est d’accélérer le développement du concept.



Julien Papelier, Directeur Général Adjoint de Média-Participations commente : « Cette prise de participation s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement numérique et nous permettra de suivre au plus près ces nouveaux usages. Nous sommes heureux d’accompagner cette jeune start-up dans son développement. Nous pourrons ainsi contribuer, à travers la force de nos maisons et de nos catalogues, à l’enrichissement et à la poursuite de la montée en gamme des récits proposés par Neovel.»



Depuis sa création en 2019, la plateforme compte 5000 auteurs et 600 000 lecteurs.