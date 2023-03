Salon du Livre Africain de Paris pour les pros et le grand public

La seconde édition du Salon du Livre Africain de Paris se tiendra à la mairie du 6e du 17 au 19 mars. La Guinée est le pays invité d’honneur pour 2023.

Ce salon sera l’occasion pour le grand public de découvrir la littérature de ce continent et pour les professionnels d’échanger entre eux lors de rendez-vous riches et variés.

200 auteurs et 60 éditeurs venus d’Afrique seront présents pour cette manifestation.



La plateforme Youscribe est partenaire de cette seconde édition et propose des rencontres aux professionnels du secteur. « Plateformes de streaming et livre numérique : les nouvelles tendances de consommation et de lecture en Afrique », Mastesclass sur l’écriture et la publication, dévoilement du baromètre numérique des lectures en Afrique sont quelques aspects des sujets abordés.

Le Concours Trophée des Plumes revient aussi en 2023 pour une troisième édition. Organisé par YouScribe et Orange Money, ce concours d’écriture de nouvelles tourné vers l’Afrique encourage, révèle et accompagne les talents littéraires de demain.



« Le Salon du Livre Africain de Paris ambitionne de se pérenniser pour devenir un rendez-vous incontournable pour le secteur du livre en Afrique. Fidèle à son esprit, ce festival du livre continuera à être le lieu de rencontres, de découverte se déployant cette année non seulement dans le champ de la littérature, mais aussi de la création. En effet, en débat ou en lecture, la création africaine sera à la fête. YouScribe est fier de participer à cette deuxième édition qui se confirme comme l’un des rendez-vous phares des amoureux des mots et du livre africain, mais également de l’art dans son acception la plus large. » précise Juan Pirlot de Corbion, Président et fondateur de YouScribe.

L’entrée au salon est libre et gratuite.