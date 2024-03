Une nouvelle fonctionnalité e-commerce pour les librairies indépendantes

Aujourd’hui, pour les librairies indépendantes, un site de vente en ligne est le prolongement de l’activité physique.

Afin de les aider à mieux capter le lecteur, Tite Live, en partenariat avec Babelio, propose une nouvelle fonctionnalité pour améliorer la découvrabilité des livres.

La société lance un service optionnel de recommandation pour toutes les librairies équipées de ses solutions, équivalent à l’outil du réseau social Babelio dédié aux livres.

Cet algorithme est performant et pourra offrir un contenu qualitatif aux clients des sites web de librairies. Il permet d’avoir les recommandations des lecteurs ayant laissé leurs avis sur le réseau.

“Babelio, c’est presque 2 millions de contributeurs réguliers et pertinents qui publient près de 1500 critiques par jour sur tous les segments du Livre. A l’heure de l’IA, il me semble intéressant de s’appuyer et se recentrer sur un savoir-faire humain à l’origine d’une banque de données unique pour générer des recommandations. Et si en plus nous proposons de croiser les résultats obtenus avec les choix éditoriaux des libraires, alors les recommandations assistées par l’IA prennent tout leur sens. Le partenariat Babelio Tite Live, c’est l’association du ‘bouche à oreille’ des lecteurs avec les compétences métier des libraires.”, explique Audrey Sultan, Directrice Générale de Tite Live.



Place des Libraires, le portail édité par la société regroupe aujourd’hui 1120 librairies indépendantes.

