ChatGPT – 80% des jeunes Français connaissent !

ChatGPT enflamme la planète Web depuis quelques mois. Cette intelligence artificielle conversationnelle attire les entreprises mais aussi la génération Z (13 – 30 ans).

La plateforme Yubo a réalisé un sondage auprès des jeunes français pour mesurer leur degré de connaissance sur l’IA ChatGPT et leurs sentiments sur l’avenir de cet outil.



Les résultats sont intéressants. En effet, près de 80% des jeunes de 13 à 25 ans connaissent et/ou utilisent ChatGPT.



Dans le détail : 43,5% déclarent l’utiliser et 34,2% affirment en avoir entendu parler (sans toutefois l’avoir utilisé). Aux USA et au UK les résultats sont pourtant bien différents : 45,9% des jeunes américains interrogés connaissent et/ou utilisent ChatGPT quand c’est le cas de seulement 29,6% pour les britanniques.

75% de la Gen Z pense que les IA et ChatGPT sont incontournables. Pour autant, ils ne se réfèrent pas particulièrement à ce moteur de discussion pour faire leurs devoirs, mais ils sont tout de même 47% à l’utiliser pour cet objectif.

Ils ne sont pas non plus convaincus de l’intérêt de ChatGPT pour les aider dans leurs recherches de stages ou d’emplois : seuls 37,3% d’entre eux envisagent de l’utiliser dans de telles circonstances.

Les jeunes français pensent également que ChatGPT pourrait avoir un impact à long terme (56,8%), ils sont d’ailleurs rares (11,3%) à penser que ce ne serait qu’une passade.

Concernant l’impact de l’IA dans le futur et notamment sur l’emploi, les jeunes sont assez inquiets : 51,6% d’entre eux ont peur que l’IA fasse disparaître des emplois dans le futur.

