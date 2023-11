Combien de livres les Américains possèdent-ils chez eux ?

Yougov s’est penché sur un sujet intéressant. Le cabinet d’analyse a voulu savoir combien de livres se trouvent dans les foyers américains.

Premier constat, 85% des américains possèdent au moins un livre à la maison. Autre constat les bibliothèques particulières ne sont pas très fournies pour autant.

Dis-moi combien de livres tu as dans ta bibliothèque

Un Américain sur cinq (20 %) déclare posséder entre un et 10 livres physiques, tandis que 14 % possèdent entre 11 et 25 livres et 13 % entre 26 et 50.



Dans l’ensemble, en comptant les 9 % qui déclarent ne posséder aucun livre physique, au moins 69 % des Américains ne possèdent pas plus de 100 livres (6 % ne savent pas combien ils en possèdent). 25 % possèdent au moins 100 livres. 4 % possèdent entre 500 et 1 000 livres et 3 % possèdent plus de 1 000 volumes.



Quant aux livres numériques, les chiffres ne sont pas très conséquents. Voir le tableau ci-dessous.





La taille d’une bibliothèque dépend du niveau de vie

Ceux qui possèdent une bibliothèque conséquente sont en général plus âgés, plus riches et plus éduqués.



Parmi les Américains qui gagnent moins de 75 % du revenu national médian, 15 % ne possèdent aucun livre et 16 % en possèdent au moins 100. En revanche, parmi les Américains qui gagnent au moins 200 % du revenu national médian, seuls 4 % possèdent pas de livres et 40 % en possèdent au moins 100.



En ce qui concerne l’âge, 19 % des Américains entre 31 et 35 ans possèdent au moins 100 livres physiques. Ils sont 31 % dans la tranche 51 et 55 ans et 42 % pour les 71 et 75 ans.

Il aurait été intéressant de connaitre le taux d’emprunt des ouvrages dans les bibliothèques, mais ce chiffre ne figure pas dans l’étude. Et vous, combien de livres avez-vous dans votre bibliothèque ?

