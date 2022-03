Etes-vous plutôt Team One Piece ou Naruto ? - IDBOOX

L’Ifop innove en matière de sondage et d’enquête. Le cabinet d’analyses a lancé une question sur les réseaux.

La question était cruciale pour les fans de manga : quelle œuvre, entre One Piece et Naruto… est le shônen préféré des Français ?



L’enquête a été menée de façon très sérieuse et a même été débriefée sur Twitch. Les analystes se sont, pour l’occasion, affublés d’un bandeau Naruto et d’un chapeau de paille One Piece pour expliquer le résultat de leur enquête.

Nous vous dévoilons dans un instant les chiffres clés de cette étude menée sur le Manga et les français. Et si vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous pourrez même découvrir les intentions de vote aux Présidentielles des amateurs de Dragon Ball, Naruto et bien d’autres, si si c’est véridique !

Alors Naruto ou One Piece ?

Les français de plus de 18 ans préfèrent Naruto, c’est le cas de 59% d’entre eux. Le pirate au chapeau de paille ne rassemble « que » 41% des suffrages.



Mais l’Ifop ne s’est pas arrêté là. A la question : Quel est le shônen le plus connu des Français ? C’est Dragon Ball avec 68 %. Naruto est connu par un Français sur deux (55 %). One Piece quant à lui est en troisième position avec un taux de 44 %.

Voir le résumé des chiffres ci-dessous

Quel est le top 10 des manga les plus connus en France ?

Dragon Ball, Naruto et One Piece sont dans le top 3 comme vu plus haut.

L’Attaque des Titans est en 4e position avec une notoriété de 37 %. Death Note et Fairy Tail sont ex aequo. My Hero Academia (24 %) poursuit le TOP, suivi de Demon Slayer (21 %), One-Punch Man (18 %) et Jujutsu Kaisen (15 %).

Et si vous voulez découvrir les intentions de vote des français qui connaissent ces manga cliquez sur les résultats complets de l’étude ici