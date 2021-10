Etude – Les français et les Podcasts – Chiffres clés 2021 - IDBOOX

Le podcast a su séduire beaucoup de français. Ce média devient une pratique culturelle à part entière.



A l’occasion de la 4ème édition du Paris Podcast Festival, l’étude CSA/HavasParis, et, PodInstall, s’attachent à comprendre le comportement des français vis-à-vis des podcasts.

En 2 ans, l’écoute des podcasts a pris 10 points d’évolution entre 2019 et 2021 (et sur un an, entre 2020 et 2021). Cela représente + 11 points chez les cadres, +6 points chez les – de 35 ans, + 5 points dans les foyers avec enfants. L’écoute de podcasts natifs concerne désormais 1/3 des Français de 18 à 64 ans.

Le podcast pour tous les âges

Près de 80% des auditeurs hebdomadaires déclarent que le podcast fait partie de leur quotidien (contre 74% en 2020). C’est encore plus vrai pour les contenus jeunesse avec +10 points en un an. Il semblerait que les confinements ont joué une part non négligeable dans la découverte et l’adoption des podcasts.

Pourquoi écoutons-nous des podcasts ?

69% des répondants estiment que le podcast permet de se réconcilier avec soi-même et 82% que c’est un moyen de se recentrer sur soi.



15 % déclarent même ne rien faire d’autre quand ils écoutent un podcast (une augmentation de 6 points vs 2020).

Les podcasts ont donc des vertus positives pour le mental et l‘équilibre des français.



Autre preuve des bienfaits du podcast, ils sont source d’ouverture vers les autres pour 86% des sondés.

84% estiment que l’écoute de podcast les a déjà éclairés sur des sujets de société. Et, 74% déclarent avoir changé d’avis ou de regard sur un sujet après l’écoute d’un podcast.

Le podcast vecteur d’achat et d’influence ?

Selon l’étude, les podcasts pourraient inciter les gens à acheter et à mieux connaitre une marque. En effet, 87% des auditeurs hebdomadaires estiment que ce médium est un bon moyen de communiquer pour une marque.



Et 78% seraient intéressés pour que les marques ou les entreprises qu’ils aiment proposent leurs propres podcasts.



Et la politique ? A-t-elle sa place dans le podcast ? Selon les chiffres communiqués, pour 65% des auditeurs qui s’intéressent aux podcasts politiques, certaines émissions permettent alors d’avoir un regard plus nuancé, moins clivant, d’atténuer certains a priori, voire de changer d’avis… sur les Présidentielles ?

Intéressés par les podcasts ? Consultez notre rubrique dédiée ici