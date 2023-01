France – Marché du livre papier chiffres clés 2022 et perspectives 2023

Malgré la crise le livre résiste ! En 2022, le marché du livre en France c’est 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

C’est le second chiffre d’affaire enregistré (en performance) depuis 10 ans selon les données GfK Market Intelligence.

Un marché du livre dynamique malgré la crise

En 2022, les Français ont acheté 364 millions de livres neufs imprimés générant un chiffre d’affaire de 4,3 milliards d’euros (en recul de 2% vs 2021).



Sandrine Vigroux responsable GfK commente ces chiffres : « Si l’activité est en repli par rapport à 2021, la dynamique reste bien supérieure aux références pré-Covid19, en nombre d’exemplaires vendus (soit +7%) comme en revenu (+11%). L’édition en France suit la même tendance que certains voisins européens.

L’Italie et l’Espagne affichent par exemple une hausse de +19% de leur CA Livre physique ou encore la Belgique +12%.

Le mois de décembre reste un mois important générateur de ventes. Il représente 16% du CA 2022.

Le livre porté par la littérature

Concernant la littérature générale, les Français ont dépensé 1 051 Millions€ (-2% vs 2021) pour 87 millions d’exemplaires neufs de romans et essais (-1%). La fiction représente 1 livre acheté sur 10.

Les romans sont en pleine forme +5% en volume par rapport à 2021. C’est aussi le cas pour les romans historiques et la Fantasy respectivement à +26% et +13% mais sur des volumes moindres.



Les livres de non fiction sont quant à eux en recul. En effet, GfK constate un recul de 13%.

Enfin, la littérature en Version Originale dépasse le million d’exemplaires vendus (1,2 million, +23% vs 2021).

A noter : la Jeunesse & les livres Pratique présentent un recul relatif. Ces 2 segments avaient été fortement portés par le contexte post Covid-19 et pâtissent aujourd’hui des effets d’historique. Pour exemple, la Cuisine (-18% en volume vs 2021), Albums (-11%) et Lecture Jeunesse (-13%). Aussi, il faut relativiser le recul constaté à fin 2022 et noter que les 2 univers affichent leur 2nd CA le plus important en 10 ans.

La BD et le Manga le second Pillier du marché du livre

Pour GfK, le manga est le dynamiseur de la BD. Il représente plus de 48 millions d’exemplaires vendus (+2%). C’est aussi 1 titre sur 4 parmi les 100 meilleures ventes de l’année.



Au global, Littérature générale et BD / Manga concentrent 1€ sur 2 dépensés pour un livre imprimé neuf en France en 2022.

La BD Le monde sans fin reste au top des ventes avec 525 000 exemplaires vendus. C’est le titre numéro 1 de 2022 (lire notre article).

Toutefois, le Top 10 est en recul de -27% en volumes vendus vs 2021. (voir photo d’ouverture)

Les autres chiffres

Le livre poche continue de performer avec 81 millions d’exemplaires achetés en 2022 (+6% vs 2019).

Le Fonds ancien (+ de ans) résiste bien. Le CA est quasi stable par rapport à 2022 (-0,4%) avec un nombre de références vendues en légère progression.



Le prix moyen des livres a augmenté de 2% sur 1 an et +4% par rapport à 2019.

Les perspectives pour le marché du livre papier et numérique en 2023

Pour GfK le livre numérique recule après 2 années historiques mais reste un véritable relais de croissance. Le CA du livre numérique est de 3% du marché du livre.

Selon le cabinet d’analyses le marché du livre papier et numérique devrait dépasser les 4 milliards d’euros en 2023.

