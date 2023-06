Les Français et l’audio : radio, podcast, livre chiffres clés 2023

L’audio sous toutes ses formes a le vent en poupe. En France, 84% des 15-80 ans déclarent écouter au moins un contenu audio.

Médiamétrie dévoile son étude Global Audio 2023. Les chiffres sont en hausse dans la plupart des segments.



97% de la population interrogée écoute un contenu audio par mois et 61% écoutent à domicile.

Toutefois, en fonction de l’âge on opte plus ou moins pour la mobilité et l’écoute. En effet, 51% des 25-49 ans écoutent lors des déplacements.

La musique représente plus des deux tiers des contenus audio écoutés chaque jour (67%), et les contenus « parlés » un tiers.

La radio conserve son leadership

La radio est le médium préféré des Français Elle représente 58% du volume total de la consommation audio chaque jour, dont plus de 52% en direct et 5% en podcasts (replay et natifs). En outre, la radio représente les trois quart de l’audio gratuit écouté au quotidien (67% pour la radio en direct et 7% pour les podcasts radio, replay et natifs).



Vous pouvez observer la répartition dans le graphique ci-dessus. Le livre audio ne représente pour le moment que 1%. Les podcasts sont appréciés pour 20 millions de Français par mois.

L’écoute est principalement numérique avec 79% (40 millions de français)qui écoutent notamment sur smartphone.



Le streaming musical sur les plateformes audio et vidéo rassemble chaque mois 35 millions de Français (69%). Il représente 31% du volume d’écoute audio quotidien des Français et même 59% chez les moins de 35 ans.

Les assistants vocaux séduisent

Autre point à suivre, selon Cécile Bertrand, Directrice Etudes et Marketing Produits, Médiamétrie, l’utilisation grandissante des assistants vocaux. Elle précise : “42% des 15-80 ans utilisent des assistants vocaux chaque mois. Par ailleurs, les technologies de synthèse vocale, disponibles par exemple sur les sites de presse, ont récemment gagné du terrain. 11% des 15-80 ans déclarent en avoir déjà utilisé.”