Les Français et le jeu vidéo – Chiffres clés 2022 infographie

Paris Games Week réouvre ses portes le 2 novembre après 2 ans d’absence pour cause de pandémie de Covid.

Le SELL et Médiamétrie dévoilent comme chaque année l’étude sur les Français et le jeu vidéo juste avant PGW et cette année encore ils sont nombreux très nombreux à jouer !



Et oui ! 7 Français sur 10 (37.4 millions de joueurs de 10 ans et +) jouent au moins occasionnellement !

Pas de portrait type des joueurs

Avec un chiffre aussi important, impossible de dresser un portrait-robot du joueur, tout le monde ou presque joue. Peu importe l’âge ou le style de jeux on joue de plus en plus. En effet, 53 % des Français déclarent jouer régulièrement (au moins une fois par semaine).



Si le jeu vidéo demeure un loisir numérique privilégié des jeunes – avec 95 % des 10 à 17 ans qui jouent – il est aussi un loisir intergénérationnel : la moyenne d’âge des joueurs est de 39 ans, et 68 % des adultes jouent. En particulier, 44 % des personnes de plus de 60 ans pratiquent le jeu vidéo.

Des goûts éclectiques

Il n’y a pas de genre de jeu préféré non plus. En effet, ils pratiquent 3 genres de jeux vidéo.

Mais ils ne font pas que jouer ! Théâtre, concert, les joueurs de jeux vidéo ne sont pas rivés à leurs consoles ! 70 % des joueurs réguliers sont allés au cinéma durant les six derniers mois, contre 60 % pour l’ensemble des Français.

Le jeu vidéo inspire ! Parmi les 18-24 ans, 43 % ont envisagé d’y faire carrière (39 % des 15-17 ans, et 27 % des 10-14 ans).

Jeu vidéo – Quels supports pour jouer ?

52% des français utilisent les consoles de jeux TV ou portable. Et, 4% jouent sur smartphone ! Ils n’utilisent d’ailleurs pas un mais plusieurs supports, 2,2 supports différents.

Le jeu vidéo crée du lien !

Une fois encore le jeu vidéo n’est pas synonyme d’enfermement. 60 % des joueurs, et notamment 83 % des enfants, jouent à plusieurs (en local ou en ligne).



31 % des joueurs déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis, tandis que 32 % d’entre eux ont le sentiment d’appartenir à une communauté. Parmi ces derniers, 79 % de joueurs ont déjà rencontré les membres de ladite communauté.



En famille, les video games créent aussi du lien. 64 % des parents jouent au moins occasionnellement avec leur enfant.

Globalement, 72 % des Français considèrent le jeu comme un loisir pour toute la famille.

D’ailleurs, la notion de protection des enfants est une véritable prise de conscience. 95 % des Français connaissent les systèmes de contrôle parental disponibles sur tous les supports de jeu, et que près d’1 parent sur 2 les utilise pour son enfant.